La muerte de Piero Antonio Franco de Benedictis, a los 81 años generó repercusión en el mundo de la música y el espectáculo y recordó el vínculo familiar que tenía con Juana Viale. El artista era el abuelo paterno de Ámbar de Benedictis, la hija mayor de la conductora, fruto de su relación con Juan de Benedictis.

Juan, hijo de Piero, mantuvo una relación con Juana Viale a comienzos de los 2000. La pareja se conoció cuando ella tenía 20 años y él 27, y poco tiempo después comenzaron una convivencia. De ese romance nació Ámbar, el 30 de marzo de 2003, quien con el paso de los años mantuvo un perfil muy alejado de la exposición mediática.

Juana Viale, Ámbar de Benedictis, Juan de Benedictis y Piero (Fotos: captura eltrece y Instagram)

La relación entre Juana y Juan terminó después del nacimiento de su hija. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos lograron mantener un vínculo respetuoso y acompañaron juntos el crecimiento de Ámbar. Juan, además, continuó ligado a la música y eligió desarrollar una vida de bajo perfil, lejos de la televisión y de los medios.

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EL INÉDITO VÍNCULO DE PIERO CON LA FAMILIA DE JUANA VIALE

De esta manera, Piero quedó ligado a la familia de Juana Viale a través de su nieta. El cantante, reconocido por canciones que forman parte de la historia de la música popular argentina como “Mi Viejo”, era el padre de Juan y, por lo tanto, abuelo de Ámbar. La joven quedó así vinculada por línea materna con la familia de Mirtha Legrand y por línea paterna con el reconocido músico.

Ámbar siempre tuvo una relación cercana con su madre, aunque Juana eligió preservar su intimidad durante buena parte de su vida. En una entrevista, la conductora había definido a su hija como “un alma creativa, muy exigente con ella misma y está haciendo su camino”, y destacó el diálogo que mantenían entre ambas.

Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis (Foto: Ariel Grinberg / Clarin.com)

La muerte de Piero vuelve a poner en primer plano esa particular conexión entre dos familias muy conocidas del espectáculo argentino. Aunque el cantante y Juana Viale nunca tuvieron un vínculo directo como pareja, el romance de su hijo Juan con la nieta de Mirtha Legrand hizo que sus historias familiares quedaran unidas para siempre a través de Ámbar.

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