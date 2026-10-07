La muerte de Piero De Benedictis causó conmoción este miércoles por la mañana, y por la tarde sus familiares comunicaron la triste noticia.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, arrancó el posteo de Instagram.

“Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando”, continuaron.

Así confirmaron la muerte de Piero De Benedictis.

Y cerraron: “Su familia y amigos, agradecemos los saludos. ​Buen viaje querido Piero".

La salud de Piero

Piero pasó sus últimos días internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

El entorno del artista confirmó a La Nación que Piero “transitaba una situación de salud grave durante sus últimos días”.

La despedida de Piero a Ruben Rada. (@pierocantautor).

En abril de 2023 había sido “hospitalizado en cuidados intensivos con pronóstico reservado” durante una gira por Ecuador.

En 2024, el cantante también había hablado públicamente sobre su recuperación tras una fractura de cadera y su regreso a los escenarios.

Piero con Lito Vitale en julio de 2026

Sin embargo, dada su actividad en redes sociales, la salud de Piero parecía sólida pese a su edad.