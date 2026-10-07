La muerte de Piero De Benedictis, a los 81 años, generó una ola de mensajes de despedida entre colegas y figuras del espectáculo. Apenas se conoció la noticia, artistas y personalidades de distintos ámbitos recordaron al autor de “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo” a través de las redes sociales.

También Valeria Lynch se mostró conmovida por la noticia. La cantante había compartido distintos eventos y festivales con Piero y le dedicó una sentida despedida en redes sociales: “Qué triste noticia. Descansá querido Piero. Mis condolencias a la familia”.

Los saludos de los famosos a Piero tras su muerte (Fotos: Instagram @pierocantautor) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Los saludos de los famosos a Piero tras su muerte (Fotos: Instagram @pierocantautor)

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Jairo, otro de los grandes nombres de la música argentina, también reaccionó ante la muerte de su colega con un breve pero afectuoso mensaje: “Piero, nuestro querido Piero”.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Alejandro Lerner, quien publicó una fotografía junto a Piero y recordó especialmente el vínculo de amistad que habían construido. El cantante contó que Piero lo había apodado “el Gallito” porque él se consideraba “el Gallo Mayor”, y acompañó la imagen con un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a su legado.

El salud de Julia Zenko a Piero (Foto: Instagram @julia.zenko)

Las muestras de cariño también llegaron de parte de Julia Zenco, Osvaldo Laport, Luciana Jury, Fena Della Maggiora, Charo Bogarín, Camilo García, Catalina García, Katie James, Andrea Álvarez, Jey Mammon, Julieta Ortega y Darío Sztajnszrajber, entre otros. Todos ellos se sumaron a la despedida de un artista que dejó una extensa trayectoria en la música popular y canciones que atravesaron a distintas generaciones.

Además hicieron llegar sus pésames la cuenta oficial de Pablo Milanés y de Mercedes Sosa.

El saludo desde la cuenta oficial de Pablo Milanés (Foto: Instagram @pablo_milanes)

El salud de la cuenta oficial de Mercedes Sosa a Piero (Foto: Instagram @marcedes.sosaok)

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