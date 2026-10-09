Candu Domínguez está de estreno. Y de la mano de “Repitiendo promesas”, su primera balada romántica con un destinatario muy especial, llegó una íntima declaración. Entre risas, la cantante miró a cámara y apuró a su novio, Lucas, con un pedido muy directo.

Esa mezcla de frescura, sensibilidad y sentido del humor termina de definir la personalidad de esta joven promesa de la canción, que irrumpió con fuerza en las redes sociales gracias a su potente y versátil voz, y que hoy empieza a cosechar los frutos de su trabajo.

En un mano a mano distendido con Ciudad Magazine, la artista de 23 años abrió su corazón para contar la promesa más jugada que le hizo a su pareja, con quien proyecta un futuro a lo grande. Además, entre la emoción por su reciente nominación a los Premios Martín Fierro de la Música y la vorágine de un presente en constante ascenso, la joven de Merlo reflexionó sobre el refugio incondicional que encuentra en su familia para mantener los pies sobre la tierra.

Con el alma puesta en su próximo gran desafío, su esperado show “Ketoda” este 26 de noviembre en el Teatro Gran Ituzaingó, Candu también manifestó sus ganas de colaborar con María Becerra y Ángela Torres, dos referentes que admira y con quienes sueña compartir un estudio de grabación.

La cantante estuvo mano a mano con Ciudad Magazine.

Candu Domínguez lanzó su primera balada, apuró a su novio y confesó su sueño de grabar con María Becerra

-Estás lanzando “Repitiendo promesas”, una balada. ¿Cómo nació esta canción?

-Esta canción la escribimos con Claudia Brant, que es una de las compositoras más grandes que conocí en mi vida. Yo estaba teniendo un sentimiento constante, el de faltarle el respeto a mi novio, porque sentía que estaba diciendo cosas que ya dije.

Ella me transformó eso en esta hermosa canción, que es una declaración de amor muy sincera. Habla de esto que todos podemos llegar a sentir, que estamos mintiendo porque le estamos diciendo algo a alguien que ya le dijiste a otra persona. Pero siempre es diferente, porque las personas son únicas y lo que te hacen sentir es único también.

-Es una jugada declaración de amor. ¿Qué sintió tu novio al escuchar en privado la canción?

-Se emocionó, pero es un sentimiento raro el de la canción porque es un “ok, esto ya lo dijiste”. Es un poco ofensivo. Pero es diferente, es único.

-Es verdadero, igual.

-Totalmente. Es una dualidad. Pero la canción le encantó. Es mi primera balada. Saco mi primer lento de la mano de él. Es romántico.

-Jugando con el título de la canción, ¿te han hecho o vos has hecho alguna promesa muy jugada?

-No me hicieron una promesa tan jugada como la que yo le hice a él. Con él nos comprometimos.

-¡Se casa!

-Dios te oiga. Sí, igual, sí, pero no hubo propuesta formal de matrimonio. Nos comprometimos. Él se tiene que animar.

-No hay fecha. Hay canción de amor, pero todavía no hay casamiento.

-Lucas...

-¡Apurá los trámites! Te la van a robar (risas).

-Él es muy capo y creo que esa es la promesa más grande que hice hasta la fecha.

Candu Domínguez reveló la jugada promesa que le hizo a su novio y lo apuró: "Ahora se tiene que animar él"

-Vos venís escribiendo y cantando desde muy chiquita. ¿Siempre fue una pasión cantar?

-Sí, es mi terapia. Es lo que hago para sentirme mejor cuando estoy triste o mal. Escucho una buena canción o canto una buena canción, largo en esos gritos, en esa energía fuerte, todo el estrés y toda la bronca que llegué a tener.

-Hoy estás en un gran presente personal y profesional, de crecimiento. ¿Cómo te acompaña tu familia en este momento?

-Muy bien. Siento que los necesito más que antes. Estoy necesitando darles el espacio para verlos, ese tiempo. A veces digo: “No tengo tiempo”, pero el tiempo se hace. Quiero hacerme el tiempo para estar más con ellos, convivir más con mis sobrinos, con mis hermanas. No quiero perderme cosas por estar trabajando, que es natural que pase, pero quiero que sea lo menos posible.

-Creo que es muy sabio que intentes manejar así las cuestiones personales y laborales...

-Lo estamos intentando, no me sale bien. Ayer lloré todo el día. Hago lo mejor que se puede.

-¿Por qué lloraste? ¿Porque te nominaron a Mejor Artista Revelación en los Martín Fierro de la Música?

-Sí, por eso también. Fue un poco de todo.

-¿Qué sentiste cuando viste que estabas nominada?

-Me desperté con el mensaje de mi manager, Lautaro, y llamé a mi mamá, y me dijo: “Ya lo sé. Salió en la tele”. Era la única que no lo sabía porque me dormí a las diez de la noche para tratar de dormir largo. No sé cómo sentirme.

Siento que es una responsabilidad muy grande y lo más puro, lo más verdadero que te puedo decir, es que pensé que el estar nominada es algo que les voy a poder contar a mis hijos, a mis nietos.

-Es un mimo que la industria te esté mirando, reconociendo...

-¡Es un montón! ¡Es un delirio! Estar nominada ya es un recuerdo que les voy a contar a mis hijos. Que sea lo que Dios quiera.

-Ahora estás lanzando canción, pero en noviembre vas a hacer tu primer teatro con tus canciones. ¿Qué me podés adelantar? ¿Qué sentís?

-Estoy preparando el show. Es muy cansador. Estoy yendo a clases de baile, estoy armando el setlist, estoy armando el universo. Mi hermana me está ayudando a armar todo el guion del teatro. Va a ser un delirio, va a ser todo mi universo, mi vida en un show. Todo el mundo tiene que venir. Van a pasar cosas que nadie espera.

-Este año ya compartiste escenario con Ricardo Arjona, ¿con qué artista de Argentina te gustaría entrar al estudio para hacer una canción?

-Me encantaría colaborar con María Becerra, artista de la re mil... Y también me gustaría juntarme en un estudio con Ángela Torres. Con ella tenemos muy buena relación y espero, algún día, quiera hacer una canción conmigo. Yo, feliz.