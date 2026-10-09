A cuatro años de anunciar su separación de Jakob Von Plessen, Zaira Nara confirmó su reconciliación con el padre de sus hijos, Malaika y Viggo.

Cautelosa en el plano mediático, la modelo reveló que toda la familia está muy feliz con esta nueva apuesta al amor, que viene construyendo con Jakob puertas adentro desde hace unos meses.

“Hay una parte de mí que quiere cuidar mi privacidad. Siento que estoy exponiendo una parte muy íntima mía, me gusta resguardar y cuidarla, sobre todo por mis hijos. Es un momento importante para toda la familia”, le dijo Zaira a Yanina Latorre en SQP.

Zaira Nara reveló cómo viven sus hijos la reconciliación con Jakob Von Plessen

Zaira Nara reveló qué saben sus hijos sobre la reconciliación con Jakob Von Plessen

Consultada sobre cómo se sienten sus hijos al ver nuevamente juntos a su mamá y a su papá, la modelo respondió: “Los nenes, como siempre que pasan cosas en nuestra familia, son los primeros que se enteran”.

“Ellos hace bastante que lo saben. Es algo que venimos trabajándolo. Yo no tomo decisiones de un día para el otro”, detalló, sin precisar desde cuándo están al tanto de la reconciliación.

Zaira Nara cerró el móvil con una contundente afirmación sobre este momento personal: “Estoy muy contenta”.