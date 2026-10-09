A cuatro años de anunciar su separación de Jakob Von Plessen, Zaira Nara confirmó su reconciliación con el padre de sus hijos, Malaika y Viggo, y argumentó el motivo por el que no conviven.

Durante una entrevista en SQP, Yanina Latorre fue directo al punto y le preguntó a la modelo si ya estaban viviendo juntos. “No, no. Él tiene su casa, yo tengo la mía”, respondió Zaira, feliz con su presente personal y familiar.

“Son novios. Perfecto”, comentó la conductora. La hermana de Wanda Nara asintió y dejó en claro que disfruta de esta nueva etapa: “Estamos viviendo la parte más divertida”.

Zaira Nara reveló cómo viven sus hijos la reconciliación con Jakob Von Plessen

Por qué Zaira Nara y Jakob Von Plessen no conviven tras reconciliarse

Al explicar los motivos por los que todavía no comparten techo, Zaira hizo hincapié en la independencia que ambos construyeron después de la separación.

“Cuando te separás ganás algo después de todo el duelo de no ver a tus hijos algunos días”, explicó la modelo.

Y profundizó sobre cómo vive esta dinámica de pareja: “Ganás una independencia. Soy una mujer muy independiente que ama su vida. Él es un hombre muy independiente que ama su vida”.

En ese contexto, Yanina Latorre quiso saber si tenían pensado mudarse juntos en algún momento o si preferían continuar con sus casas separadas.

“¿El plan es seguir viviendo separados o en algún momento van a vivir juntos?”, le preguntó.

“No hay plan. Me choqué con que todo el mundo me empiece a preguntar del tema. Hoy me siento rara hablando del tema porque siempre la relación con él traté de resguardarla porque no pertenece a los medios. Es algo muy importante para mí y estoy muy contenta”, concluyó Zaira Nara.