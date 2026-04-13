A un año de su separación, Zaira Nara habló de su presente sentimental en un evento de moda y fue contundente al referirse a una posible reconciliación con Facundo Pieres, quien volvió a seguirla en Instagram tras su ruptura con Chechu Bonelli.
Además, también aclaró los rumores que la vinculaban nuevamente con Robert Strom y aseguró que con él tampoco retomó el contacto, tras el romance de verano.
En diálogo con Infama, eltrece, Desayuno Americano e Intrusos, la modelo respondió sin vueltas.
-¿Cómo estás hoy en lo personal?
-Estoy muy bien, soltera y feliz de la vida.
-Se habló de que podrías volver con Facundo Pieres…
-Ustedes siempre quieren que yo vuelva con mis ex parejas, siempre van para atrás. Se está hablando de muchas cosas, pero no… Y no hubo ningún nuevo encuentro con Robert Strom en Europa. La última vez que lo vi fue en el verano, cuando vino a Uruguay. Yo no dejé de seguir a nadie. Capaz se están confundiendo porque Facu me volvió a seguir.
-Dicen que Pieres está eternamente enamorado de vos, ¿es cierto
-Qué sé yo. Espero que no, yo quiero que él sea feliz. Yo hoy quiero estar sola. Hace un año que me separé para estar sola.
-¿Hay chances de que vuelvas con él?
-Hoy no. Yo lo aprecio mucho, pero estoy muy bien sola. Hay un montón de motivos por los cuales me separé hace un año y son los mismos motivos que hoy hacen que no esté con él, ni con ninguno de mis ex.