Después de semanas de rumores, Chechu Bonelli rompió el silencio y reflexionó a fondo sobre su presente sentimental tras el final de su relación con Facundo Pieres. Lejos de escándalos, la modelo sorprendió con un análisis profundo y honesto sobre su proceso emocional.

En el segmento Valet Parking del streaming La Casa, que comparte con Agustín “Cachete” Sierra, Chechu reveló que el psicoanálisis fue clave para atravesar tanto su divorcio de Darío Cvitanich, como el reciente cierre de su vínculo con el polista.

“Siento que el psicoanálisis me ha hecho encontrar mi mejor versión porque hoy volví a reencontrarme y a encontrar una versión mía antigua, pero supermejorada”, aseguró, dejando en claro el profundo trabajo personal que viene realizando.

Foto: Instagram (@chechubonelli)

La periodista también fue autocrítica al analizar sus relaciones pasadas: “Trabajé mucho los errores que cometí en la pareja. Para mí es un cincuenta y cincuenta”, sostuvo, marcando que logró salir del lugar de culpa para entender las dinámicas compartidas.

En cuanto a su historia con Pieres, explicó que, si bien oficialmente la ruptura se debió a “diferencias en la agenda”, el trasfondo fue mucho más íntimo: “Me di cuenta de que no sé si todavía estoy preparada para una relación, porque todavía tengo que sanar muchas cosas”, confesó.

Chechu Bonelli: “Siento que el psicoanálisis me ha hecho encontrar mi mejor versión porque hoy volví a reencontrarme y a encontrar una versión mía antigua, pero supermejorada”.

Incluso, reconoció que aún atraviesa momentos difíciles: “Hay momentos donde me agarra mucha angustia, y lo hablaba con la psicóloga el otro día”, dijo, mostrando su costado más vulnerable.

Lejos de idealizar la pareja, Bonelli destacó la importancia de aprender a estar sola: “Cuando vos estás segura, no te tenés por qué angustiar. Al contrario, la soledad y estar bien con vos misma está buenísimo”, le transmitió su terapeuta, en una frase que hoy parece marcar su nueva filosofía de vida.

Foto: Instagram (@facundopieres)

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CHECHU BONELLI CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE FACU PIERES Y LANZÓ UNA FUERTE FRASE: “NO FUE FÁCIL VOLVER A ABRIRME”

El romance que sorprendió al mundo del espectáculo llegó a su fin. Chechu Bonelli confirmó su separación de Facundo Pieres, en medio de versiones que hablaban de una crisis silenciosa.

Todo había comenzado en verano, cuando la modelo y el polista —expareja de Zaira Nara— fueron vinculados sentimentalmente. Si bien al principio eligieron el bajo perfil, con el correr de las semanas se mostraron juntos y oficializaron la relación en redes.

Sin embargo, el final llegó de manera inesperada. Según contó Yanina Latorre, la ruptura se habría producido hace apenas una semana por “diferencias en la agenda”.

Foto: Captura (eltrece)

Tras la difusión de la noticia, Chechu decidió hablar. Lo hizo a través de varios mensajes que le envió a Pochi, la panelista de Puro Show, quien los leyó al aire: “Sí, es verdad (que me separé). Me pasa que a veces no quiero hablar demasiado porque fue un año donde todo lo mío tomó tanta trascendencia que me hizo y me hace mal en el fondo“, se escuchó decir a la panelista, en referencia a la ruptura de Chechu y Darío Cvitanich.

“Soy consciente de cómo es el medio, pero a veces necesito aislarme de todo”, expresó, con total sinceridad. Además, eligió destacar lo positivo del vínculo con Pieres: “La relación con Facu, si bien duró poco, fue hermosa. Y me quedo con eso“.

Chechu Bonelli: “Sí, es verdad (que me separé). Me pasa que a veces no quiero hablar demasiado porque fue un año donde todo lo mío tomó tanta trascendencia que me hizo y me hace mal en el fondo“.

“Él es un gran hombre que me hizo muy muy bien en este tiempo y con eso me quedo. Para mí no fue fácil volver a abrirme a una relación”, cerró Chechu, sincera.