El romance que sorprendió al mundo del espectáculo llegó a su fin. Chechu Bonelli confirmó su separación de Facundo Pieres, en medio de versiones que hablaban de una crisis silenciosa.

Todo había comenzado en verano, cuando la modelo y el polista —expareja de Zaira Nara— fueron vinculados sentimentalmente. Si bien al principio eligieron el bajo perfil, con el correr de las semanas se mostraron juntos y oficializaron la relación en redes.

Sin embargo, el final llegó de manera inesperada. Según contó Yanina Latorre, la ruptura se habría producido hace apenas una semana por “diferencias en la agenda”.

Foto: Captura (eltrece)

Tras la difusión de la noticia, Chechu decidió hablar. Lo hizo a través de varios mensajes que le envió a Pochi, la panelista de Puro Show, quien los leyó al aire: “Sí, es verdad (que me separé). Me pasa que a veces no quiero hablar demasiado porque fue un año donde todo lo mío tomó tanta trascendencia que me hizo y me hace mal en el fondo“, se escuchó decir a la panelista, en referencia a la ruptura de Chechu y Darío Cvitanich.

“Soy consciente de cómo es el medio, pero a veces necesito aislarme de todo”, expresó, con total sinceridad. Además, eligió destacar lo positivo del vínculo con Pieres: “La relación con Facu, si bien duró poco, fue hermosa. Y me quedo con eso“.

“Él es un gran hombre que me hizo muy muy bien en este tiempo y con eso me quedo. Para mí no fue fácil volver a abrirme a una relación”, cerró Chechu, sincera.

Chechu Bonelli: “Sí, es verdad (que me separé). Me pasa que a veces no quiero hablar demasiado porque fue un año donde todo lo mío tomó tanta trascendencia que me hizo y me hace mal en el fondo“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CHECHU BONELLI HABLÓ DE SU RELACIÓN CON FACUNDO PIERES Y DIO DETALLES ÍNTIMOS: “VOLVIÓ LA SONRISA”

Después de un año marcado por cambios personales, Chechu Bonelli atraviesa un presente muy distinto y el amor parece tener mucho que ver. La modelo habló con Intrusos y dejó entrever su felicidad tras la aparición de una foto que la muestra muy cerca del polista Facundo Pieres.

Consultada por el cronista sobre su presente, Chechu no dudó en admitir que está pasando por un buen momento personal: “Sí, volvió la sonrisa, por suerte”, expresó con sinceridad, dejando en claro que atraviesa una etapa renovada en su vida.

Además, la entrevistada también habló del proceso que vivió durante el último tiempo y de los cambios que tiene por delante: “Mi vida nueva va a ser, sin lugar a dudas, con muchas cosas y muchos cambios por delante. Pero trato de ponerle el pecho a todo y mirarlo de manera positiva”, explicó.

Foto: Captura (América)

En ese sentido, remarcó que su objetivo es transformar cada etapa en una oportunidad para crecer: “Todos los cambios trato de que sean para mejor. Así que bueno, en eso estamos, tratando de ser positiva”, agregó la ex de Darío Cvitanich.

“Estoy bien. Está todo bien, estoy muy bien. Mi corazón está muy, muy, muy contento. No te voy a dar muchos detalles, solo decirte que estoy bien, muy bien, muy contenta”, cerró Chechu.