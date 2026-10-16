El conductor llamó a Intrusos para dar su testimonio sobre la enfermedad medieval.

El dolor que Rodrigo Lussich padece en uno de los dedos gordos del pie lo llevó a aventurar que tenía gota, y luego de su delirante relato Mariano Iúdica se comunicó para contar el martirio que el sufre con la enfermedad medieval.

“Tuve gota. La sufro, la sufrí mucho en viajes al exterior, comiendo jamón crudo, jamón jabugo en España. El jamón es veneno”, afirmó Iúdica.

Entonces, el conductor de Polémica en el Bar preció: “El ácido úrico es muy delicad. Dejá de comer carne roja”.

Mariano Iúdica (Foto: Movilpress)

Hasta que describió el infierno que padeció: “A mí la gota me hace llorar. Es como que tenés un taladro con un vidrio en el dedo, el talón, o lo que te agarre...”.

El Doctor Capuya explicó qué es la gota

“El dolor de la gota es tremendo. Se acumulan cristales de ácido úrico en la articulación”, contó Guillermo Capuya.

Guillermo Capuya le explicó qué es la gota, la enfermedad medieval que hoy tiene cura.

Y exageró: “Tal es así que está reportado que hay gente del campo que se ha llegado a cortar el dedo con un hacha”.

Al final, Guillermo Capuya aclaró que la gota es una enfermedad que en la actualidad se trata con dos medicamentos, para tranquilidad de Rodrigo Lussich.