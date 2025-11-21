En medio de la reciente exposición mediática de Mariano Iúdica por sus declaraciones sobre Marcelo Tinelli, una de las preguntas que surgió entre los seguidores del conductor fue qué es de la vida de sus hijos. Y entre ellos, quien más llamó la atención fue Bernarda Iúdica, la joven que decidió tomar distancia absoluta del mundo televisivo para construir una carrera completamente distinta.

Bernarda eligió preservar su intimidad y enfocarse en su verdadera pasión: la gastronomía. La hija de Iúdica creó su propio espacio profesional y hoy transita un camino que la define desde la creatividad, la independencia y la búsqueda personal.

Así está hoy Bernarda, la hija de Mariano Iúdica: lejos de la TV y apuesta a su propio emprendimiento. CRÉDITO: Instagram

Bajo el nombre “Studio Be”, la joven lanzó un emprendimiento culinario que crece día a día. Allí ofrece banquetes a medida, una propuesta personalizada donde despliega su talento en la cocina.

En la cuenta de Instagram de su proyecto se puede ver su estilo: cookies artesanales de estética impecable, rolls de canela, budines, brochettes, bebidas caseras y una variedad de preparaciones presentadas con una dedicación que refleja su identidad visual y su sensibilidad gastronómica.

En su familia, integrada también por María Valentina, Osvaldo, Salvador y la esposa de Iúdica, Romina Propato, cada hijo tomó un rumbo distinto.