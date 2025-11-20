La debacle personal de Marcelo Tinelli tuvo a Carla Conte como una de sus principales defensoras mediáticas, lo que le valió un cruce con Mariano Iúdica, a quien se encontró de sorpresa en el casamiento de Coco Sily.

“Nos saludamos”, aclaró de entrada en diálogo con Moria Casán.

“Cuando se armó el quilombo de la semana pasada, ni pensé en el casamiento de Coco. Si hubiera pensado, capaz que hablaba la mitad”, admitió entre risas.

Coco Sily y Chimi Meza (Foto: Movilpress)

A su vez, Carla rescató la actitud de Mariano: “Súper respetuoso. Jamás haría un escándalo en el casamiento de un amigo”.

Moria Casán definió a Mariano Iúdica sin filtro

“Creo que Mariano es un hombre de bien. No me quiero meter en un terreno sinuoso, pero es opus”, afirmó la conductora de La Mañana con Moria en alusión a la supuesta pertenencia de Iúdica Opus Dei, la rama más conservadora de la iglesia católica.

Mariano Iúdica con Romina Propato en el casamiento de Coco Sily. (Foto: Movilpress)

“¿Qué signifca? ¿Y eso le da derecho?“, reaccionó Conte desafiante.

“Al contrario. Pero tienen como un quilombo y cuando se sueltan... Tienen mentalidades especiales, represiones. No es para justificar”, comentó Moria.

Carla Conte con su pareja en el casamiento de Coco Sily. (Foto: Movilpress)

Al final, Carla Conte fue al hueso contra Mariano Iúdica por sus modos de tratar a las mujeres: “Es injustificable”.