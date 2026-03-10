Un verdadero escándalo sacudió las redes sociales este fin de semana después de que Mariano Iúdica protagonizara un tenso cruce con el youtuber Matías Bottero en el ciclo “Entre dos suculentas”. El conductor, conocido por su estilo frontal, no soportó una pregunta sobre su hijo adoptado y terminó escupiéndole la cara al entrevistador.

Todo comenzó con el clásico formato del programa, una adaptación de Between two ferns de Zach Galifianakis, que busca poner incómodos a los invitados con preguntas filosas. Tras varias provocaciones, Bottero lanzó: “Tenés un hijo de corazón… ¿No era mejor dejarlo en la calle?”.

Mariano Iúdica y Matías Bottero

La frase le cayó como un balde de agua fría a Iúdica que, visiblemente incómodo, repreguntó si el comentario tenía que ver con la felicidad de su hijo en casa. El silencio del youtuber terminó de enfurecerlo y, ya fuera de sí, le advirtió a Bottero: “Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así tan fuertes, yo no te voy a avalar ni me voy a reír”, y agregó: “lo cagaría a trompadas”.

Lejos de calmarse, el youtuber lo desafió a hacerlo con la cámara prendida. Fue entonces cuando Iúdica, en un intento de cambiar el foco, le preguntó si quería ver su nueva dentadura. Bottero aceptó, pensando que se trataba de una broma, pero el conductor aprovechó para escupirle la cara, desatando la sorpresa y el repudio de muchos espectadores.

MARIANO IÚDICA EXPLICÓ POR QUÉ ESCUPIÓ AL YOUTUBER MATÍAS BOTTERO EN UNA ENTREVISTA VIRAL

Bottero se salió con la suya: se comparó con Galifianakis siendo escupido por Brad Pitt y el video se viralizó en cuestión de segundos, logrando que la entrevista llegara al medio millón de visitas en solo un día. Ante semejante repercusión negativa, Iúdica visitó BTV para explicar su actitud y que no se trató de una “puesta en escena”.

“Vos vas sabiendo que es un programa de humor negro que lo hace maravillosamente bien, porque por algo es el número uno de YouTube haciendo ese formato”, comenzó el conductor. “A mí el humor negro, a los que hemos tenido grandes tragedias, el humor negro siempre nos salvó un poco la vida. Nos hemos divertido con cosas que nos han pasado, con amigos o con familia”, agregó.

Foto: captura América

“Entonces iba a un juego que mientras dijera cosas de verdad, que pasaban… Iba a hacer un espadeo de humor negro, ir a un lugar hostil, divertido”, continuó Iúdica, que explicó que su hijo lo desafió a ir a lo de Bottero, a quien suele ver en las redes.

“Si lo sacás de de YouTube y lo traés acá, Lo mío es brutal”, reflexionó Mariano, antes de explicar qué sintió cuando Bottero le habló de su hijo adoptado. “Yo me nublo, y me digo ‘Bueno, ahora vas a hablar de los dientes para que venga así le meto un sopapo’. Es parte del show, pero no sé qué ángel mío de la guarda (…) me mandó la imagen de lo de Brad Pitt”, cerró Iúdica.

