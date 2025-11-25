Lo que era un secreto a voces hace años fue confirmado en LAM por Denise Dumas, flamante panelista del ciclo de Ángel de Brito, que contó que Martín Campi, su marido, casi se fue a las manos con Mariano Iúdica, con quien ella trabajó años atrás.

Todo comenzó cuando De Brito “emboscó” a su panelista para que cuente por qué terminó en malos términos con Iúdica en Este es el Show. “Yo no terminé mal con él. Tuve mis quilombos en el medio, en este es el show, y todo lo que tuve que hablar con él, lo hablé con él”, se atajó ella.

Denise Dumas recordó cómo su relación Mariano Iúdica provó que Campi casi se vaya a las manos con él

En este sentido, De Brito le recordó a Denise que hace unos días, Iúdica fue al estudio de LAM a desmentir que sus ex compañeros de Este es el Show no lo querían. “Todos ya hablaron, me faltabas. ¿Por qué no lo querías?”, preguntó.

DENISE DUMAS CONFIRMÓ QUE CAMPI Y MARIANO IÚDICA CASI SE VAN A LAS MANOS: LOS MOTIVOS

“Yo nunca tuve una relación muy personal con Mariano. (…) Yo te voy a decir la verdad: Mariano es uno de los tipos que más te rema los programas y en ese remo también, a lo mejor pasaba por encima un montón de cosas, y era acomodar. Yo todo lo que tenía que hablar con él, lo hablé con él. Que me costó, ¿eh?”, reveló Denise.

“¿Es cierto que Campi lo quiso fajar?”, preguntó De Brito, y Dumas lo confirmó. “Por un problema que tuvo conmigo, tuvieron ellos una diferencia. Y todo lo tuvimos que resolver y lo resolvimos en privado. Y después de eso, de acomodar, seguí laburando con Mariano, y laburamos muy bien”, señaló.

Denise Dumas y Campi (Foto: Instagram)

“¿Un problema en un camarín? No sexual, aclaro”, insistió De Brito. “No, sexual. Una discusión que tenía que ver con algo laboral, y lo acomodamos. Por eso digo que hay veces que el plantar y hablar, por eso cada uno tiene su experiencia. Carla, no sé qué es lo que dijo… Tenía que ver más que nada siempre con tema laboral y lo aclaramos”

“Se lo contaste a tu marido y tu marido se apersonó”, le consultó Pepe Ochoa. “Nos veíamos y entonces fue ‘Che, loco, bájale un poco y acomódame también’”, agregó Denise, que explicó que el problema con Iúdica era “la formas de comunicar por ahí”, aunque se cuidó de hablar de “las formas” del actual conductor de Polémica en el Bar, e incluso destacó su enorme labor como productor de un programa que duraba tres horas y “no siempre tenía material”.

