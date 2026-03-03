La familia Iúdica atraviesa un momento de profunda emoción tras la decisión de Santiago, sobrino de Mariano Iúdica, de consagrar su vida al sacerdocio. La noticia fue compartida públicamente por el conductor, quien expresó el orgullo y el acompañamiento incondicional de todo el clan frente a una determinación que definirá el futuro del joven.

“Santi acaba de elegir CONSAGRAR SU VIDA al SACERDOCIO... Toda la familia lo apoya y celebra su profunda decisión!!!”, escribió el animador en sus redes sociales.

En diálogo con Teleshow, el conductor explicó que Santiago es el séptimo hijo de una familia de nueve hermanos: “Siempre quiso misionar, ayudó en la iglesia, estaba listo para todo tipo de grupos y colaborando en todo”, contó.

LA EMOCIÓN DE MARIANO IÚDICA POR LA DECISIÓN DE SU SOBRINO

El padre de Santiago, Fernando Iúdica, es director del Hospital Austral, y dos de sus hermanas son médicas: una especialista en oncología infantil y otra cirujana torácica.

La emoción de Mariano Iúdica por la decisión de su sobrino de ser sacerdote: “Es una despedida grosa”. Crédito: Instagram

“Lo van a dejar de ver por mucho tiempo. Es una carrera larga y aparecen esporádicamente”, explicó Mariano.

“Ojalá que Santi santifique a toda la Argentina… a lo mejor son dos años, veinte años, y es el cardenal Iúdica”, bromeó.