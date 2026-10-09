El periodista Rodrigo Lussich estuvo de invitado en Ellos, el ciclo de entrevistas de Infobae que conduce Luli Fernández, y habló de su presente sentimental así como también del vínculo que mantiene hoy en día con su familia.

“Yo después que me separé en 2022, no volví a tener ni un intento de relación”, admitió el conductor de Intrusos que admitió no haber tenido una relación donde sufrió “en el final” ya que el vínculo “se había hecho un poco desgastante”.

“Estaba sufriendo más la relación que la separación en sí. Yo me ponía mucha presión. ‘¿Por qué no me dedicás la energía, el tiempo?’. Y porque tal vez ahora estoy para dedicárselo a otra cosa que soy yo”, recordó Rodrigo en la nota.

Rodrigo Lussich en Ellos, el ciclo de entrevistas de Infobae

RODRIGO LUSSICH HABLÓ DE SU VIDA AMOROSA

“Uno con los años aprende que el príncipe azul ni existe, ni yo quiero ser el príncipe azul de nadie. Yo esta edad la siento como el inicio de una tercera vida”, sumó el periodista que agregó: “Tiene que ser un tiempo mucho más de calidad y tiene que ser un tiempo mucho más de claridad”.

EL VÍNCULO DE RODRIGO LUSSICH CON SUS PADRES

Si bien Rodrigo Lussich reveló que aún mantiene un vínculo muy cercano con sus padres, a quienes considera confidentes, admitió que su relación no siempre fue la mejor. De todas maneras, dijo que nunca les hizo reclamos por su infancia.

“Nunca los reclamé desde un lugar de demanda o de reproche. A mí la terapia me ayudó mucho a hacer mi propio proceso de perdón. No necesité comunicárselos a ellos...”, expresó el periodista que admitió haber tenido una niñez “muy alocada”.