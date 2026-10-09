La Blues Label lanzó “Permiso para Soñar”, su primer álbum de estudio. El lanzamiento tuvo su celebración en Liverpool Club, donde la banda se presentó con entradas agotadas.

La Blues Label anuncia su próximo show en vivo

La próxima fecha confirmada será el 12 de noviembre de 2026, con un show en vivo en La Fábrica.

“Permiso para Soñar”: el primer álbum de estudio de La Blues Label

Con Tomás Batto al frente, La Blues Label toma el blues rock como punto de partida para desarrollar un sonido propio, incorporando influencias del jazz y el funk. El resultado es una propuesta que combina distintos matices musicales con letras que exploran las emociones y las experiencias humanas.

“Permiso para Soñar” representa una búsqueda tanto individual como colectiva, en la que la música funciona como un espacio para expresar aquello que muchas veces resulta difícil poner en palabras.

De este primer disco de estudio también se desprende “Dulce de Luna”, el single elegido para presentar el universo musical de la banda y anticipar la identidad de este nuevo material.

“Hay cosas que no siempre se pueden explicar, pero sí sentir. Y eso es lo que queremos transmitir con este disco”, define La Blues Label sobre el espíritu de su álbum debut.



