El dolor de Ámbar De Benedictis en el entierro de Piero, su abuelo paterno, fue desgarrador.

La nieta de Mirtha Legrand, hija de Juana Viale y Juan De Benedictis, se quebró en el entierro cementerio de Recoleta.

Fue una ceremonia íntima, donde se acercaron los familiares y amigos más cercanos del músico, a la que Ciudad tuvo acceso.

Uno de los pocos famosos presentes fue el periodista Gustavo Lutteral, y la sorpresiva asistencia de Walter Alfa Santiago, el ex Gran Hermano.

Las fotos del entierro de Piero

Ámbar De Benedictis en el último adiós a Piero . (Foto: Movilpress)

Ámbar De Benedictis en el último adiós a Piero . (Foto: Movilpress)

Ámbar De Benedictis en el último adiós a Piero . (Foto: Movilpress)

Ámbar De Benedictis en el último adiós a Piero . (Foto: Movilpress)

Ámbar De Benedictis en el último adiós a Piero . (Foto: Movilpress)

El último adiós a Piero De Benedictis. (Foto: Movilpress)

El último adiós a Piero De Benedictis. (Foto: Movilpress)