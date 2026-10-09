El dolor de Ámbar De Benedictis en el entierro de Piero, su abuelo paterno, fue desgarrador.
La nieta de Mirtha Legrand, hija de Juana Viale y Juan De Benedictis, se quebró en el entierro cementerio de Recoleta.
Fue una ceremonia íntima, donde se acercaron los familiares y amigos más cercanos del músico, a la que Ciudad tuvo acceso.
Uno de los pocos famosos presentes fue el periodista Gustavo Lutteral, y la sorpresiva asistencia de Walter Alfa Santiago, el ex Gran Hermano.
Las fotos del entierro de Piero
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