Mirá lo que dijo en Nuevo Día.

La mejoría de Norberto Marcos es más lenta de lo que desearía el ex de Fátima Florez, quien rompió el silencio desde la sala de terapia intensiva.

“Ayer (domingo) fue mi cumpleaños. Nunca pensé pasarlo así, pero voy mejorando de a poco”, afirmó el empresario teatral a Juan Etchegoyen.

Luego Norberto reveló el diagnóstico en diálogo con Nuevo Día: “Detectaron el problema. Líquido con pus en el pulmón derecho”.

En un principio se especuló con que el exrepresentante de Fátima padecía problemas cardíacos, dados sus antecedentes.

El sufrimiento de Norberto Marcos

“Me pusieron un drenaje muy doloroso, que parece haber sacado todo y lo están combatiendo con antibióticos”, explicó.

Al final, Norberto Marcos admitió: “Es muy doloroso, pero me pasan continuamente rescates fuertes y con eso lo voy llevando”.