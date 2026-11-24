Nico Vázquez anunció el regreso de “Rocky” a la calle Corrientes para su tercera y última temporada. Después de dos años de éxito y localidades agotadas, la obra volverá al teatro Lola Membrives el 22 de enero de 2027, con una temporada de 12 semanas que marcará su despedida definitiva de Buenos Aires.

La producción permanecerá en cartel hasta el 11 de abril y tendrá funciones de viernes a domingos. Sin embargo, detrás de esta última etapa hay un deseo muy especial del protagonista: que Sylvester Stallone, creador del icónico personaje, viaje a la Argentina para ver la adaptación teatral.

Foto: prensa Rocky

En una reciente entrevista, Vázquez contó que mantuvo una conversación con Stallone, quien le manifestó su entusiasmo por la versión argentina y sus ganas de verla en vivo.

Foto: prensa Rocky

“Estaba muy feliz con nuestra versión y que tenía muchas ganas de verlo en vivo. Entonces me dice: ‘¿Cuándo puedo ir?’. [...] Ahí es donde tomé la decisión de que volvemos el 22 de enero hasta el 11 de abril, para ver si podemos en esas doce semanas cumplir un sueño”, relató el actor.

De todos modos, aclaró que no hay ninguna confirmación sobre la visita del protagonista de la saga cinematográfica: “No puedo asegurar nada. Pero ahora queremos seguir hasta que la vea él”.

Foto: prensa Rocky

Nico Vázquez vuelve a protagonizar Rocky: cómo será la última temporada

La obra se convirtió en uno de los grandes fenómenos teatrales de los últimos años. Según la producción, fue el espectáculo más visto del país durante 2025 y 2026 y logró convocar a miles de espectadores a lo largo de sus dos primeras temporadas.

Con producción general de RGB Entertainment y Preludio, y dirección de Nicolás Vázquez y Mariano Demaría, la adaptación teatral lleva al escenario la historia del emblemático boxeador que conquistó al público en el cine.

Foto: prensa Rocky

En esta versión, Vázquez interpreta a Rocky Balboa, un boxeador de segunda categoría que recibe la oportunidad inesperada de enfrentarse al campeón mundial Apollo Creed. En el camino hacia la pelea más importante de su vida, conoce a Adrian, una mujer tímida y reservada que se convierte en su gran amor y en un motor fundamental para superar sus miedos.

La propuesta combina deporte, romance y superación personal, con una puesta en escena que busca transmitir la intensidad y la emoción de la historia original.

Foto: prensa Rocky

Quiénes integran el elenco de Rocky junto a Nico Vázquez

Además de Nicolás Vázquez como Rocky Balboa, el elenco está encabezado por Dai Fernández, quien interpreta a Adrian.

También participan:

David Masajnik como Mickey.

Leo Trento como Paulie.

Diego Hodara como Jergens.

Merlyn Nouel como Apollo.

Osky Vidal como Duke.

Georgina Tirotta como Gloria.

Christian Giménez como Wysocki.

Juan Mateo Halle como Spider.

Alan Grinstein como Gazzo.

Aarón Palomino como Buddy.

La obra cuenta con libro de Thomas Meehan y Sylvester Stallone, música de Stephen Flaherty y letras de Lynn Ahrens. Está basada en la película de MGM/United Artists, con versión y traducción de Fernando Mallorens y Federico González del Pino.

Cuándo vuelve Rocky al teatro y cómo comprar entradas

La tercera temporada de “Rocky” comenzará el 22 de enero de 2027 en el teatro Lola Membrives, ubicado en avenida Corrientes 1280, en la Ciudad de Buenos Aires.

La temporada se extenderá durante 12 semanas, con funciones de viernes a domingos, y finalizará el 11 de abril.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet y en la boletería del teatro.

Esta última etapa marcará la despedida definitiva del espectáculo de la cartelera porteña, después de dos años de éxito y con una expectativa que ahora suma un deseo internacional: que Sylvester Stallone pueda ver en persona la versión argentina de su historia.