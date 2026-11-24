El 23 de noviembre, Flor de la Ve rompió el silencio en LAM tras el levantamiento de su programa, Los Profesionales, y el revuelo que generó el anuncio del final anticipado del ciclo sin que sus panelistas estuvieran al tanto.

En ese marco, la conductora aprovechó el móvil con Ángel de Brito para desmentir las versiones que indicaban que en 2027 iniciaría una carrera política.

“No importa lo que haga, no importa lo que diga, constantemente me están atacando y no entiendo por qué”, comenzó diciendo Flor, luego de ser cuestionada por haber anunciado el levantamiento de Los Profesionales sin que sus compañeros lo supieran previamente.

Al respecto, De la Ve afirmó que comunicó la noticia creyendo que la productora ya había hablado con todo el equipo.

Flor de la Ve aclaró si iniciará una carrera política tras el levantamiento de su programa (captura de América TV)

Flor de la Ve reveló si iniciará una carrera política tras el levantamiento de su programa

Una vez aclarado ese tema, la artista agregó: “Hay otra cosa que lo voy a desmentir categóricamente: yo no estoy preparando mi candidatura ni voy a ser política. Empiezan a decir cualquier cosa y no es así”.

“Yo tenía un año planeado y ahora lo cambié por esto. Lo que entendí ese día en el camarín es qué quiero hacer yo”, cerró Flor de la Ve.

De todos modos, no descartó que en un futuro pueda acercarse a la política, ya que la considera una herramienta valiosa para generar cambios.