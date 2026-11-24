Miguel Mateos sorprendió con un nuevo desafío en su carrera artística: estrenó su primera ópera rock, “Los Tres Reinos”, en el Teatro Gran Rex, en una función que terminó con una ovación de pie por parte del público.

La propuesta representa una nueva faceta creativa para el músico, que escribió, compuso y produjo íntegramente la obra. El espectáculo cuenta con canciones inéditas y un despliegue de 50 artistas en escena, entre intérpretes y músicos.

El estreno se realizó el 21 de noviembre y marcó un nuevo capítulo en la trayectoria de Mateos, quien se puso al frente de un proyecto que combina música, actuación y una puesta teatral de gran formato.

Foto: prensa Miguel Mateos

Cómo es “Los Tres Reinos”, la primera ópera rock de Miguel Mateos

Con “Los Tres Reinos”, Miguel Mateos se aventura por primera vez en el formato de la ópera rock, con una historia original y composiciones creadas especialmente para la obra.

Además de asumir la escritura y composición, el artista también estuvo a cargo de la producción integral del espectáculo, que reúne a 50 artistas en escena.

Foto: prensa Miguel Mateos

El elenco está integrado por figuras de la actuación y la música. Cristina Banegas participa como narradora, mientras que Mateos interpreta a Quetzal.

Foto: prensa Miguel Mateos

También forman parte del reparto Antonella Cirillo, en el papel de Maia, Reina del Valle de la Aurora; Federico Salles, como Amauta, Monarca de la Tierra de la Luz; y Agustín Ianonne, quien interpreta al Capitán.

La dirección de orquesta está a cargo de Edgar Ferrer.

Foto: prensa Miguel Mateos

Fotos: Tobías Gross @tobgross

El elenco de la ópera rock de Miguel Mateos

Estos son los protagonistas de “Los Tres Reinos”:

Miguel Mateos: Quetzal.

Cristina Banegas: narradora.

Antonella Cirillo: Maia, Reina del Valle de la Aurora.

Federico Salles: Amauta, Monarca de la Tierra de la Luz.

Agustín Ianonne: Capitán.

Edgar Ferrer: director de orquesta.

Con esta producción, Mateos amplía su recorrido artístico y se enfrenta a un formato diferente al de sus tradicionales presentaciones musicales, con una obra que combina su faceta como compositor con el lenguaje del teatro.