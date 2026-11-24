Wanda Nara volvió a captar la atención en las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. El lunes feriado, mientras se preparaba para una nueva jornada de grabaciones de MasterChef Celebrity, la mediática compartió un video selfie desde su camarín en el que terminó protagonizando un romántico momento con Martín Migueles.

En las imágenes, Wanda aparece frente a la cámara mientras se filma antes de salir al estudio. Sin embargo, segundos después, Migueles aparece en escena y le da un beso, en una demostración de cariño que quedó registrada en el video.

Wanda Nara y Martín Migueles, románticos en el camarín (Foto: captura de Instagram).

El gesto romántico musicalizado llegó después de que Mauro Icardi y la China Suárez compartieran imágenes de su escapada a Uruguay durante el fin de semana largo. Así, con un breve video desde su camarín y un beso frente a cámara, Wanda volvió a poner el foco en su presente sentimental.

EL VIDEO DE WANDA NARA CON MARTÍN MIGUELES EN MEDIO DE LA EXPOSICIÓN DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

La publicación llegó en un contexto particular. Durante el fin de semana largo, Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron muy enamorados durante su estadía en Uruguay, donde compartieron distintos momentos juntos en sus redes sociales después de los escándalos.

En ese escenario, Wanda eligió mostrar su intimidad con Migueles y compartir un gesto romántico con sus seguidores. Aunque no acompañó el video con una declaración directa ni hizo referencia explícita a su exmarido, la coincidencia temporal con las publicaciones de Icardi y la China no pasó inadvertida.

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