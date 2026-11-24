El cantante británico Ed Sheeran revolucionó las redes sociales con un video en el que aparece luciendo la camiseta de la Selección argentina y le dedica unas palabras a sus fanáticos del país. A pocos días de su regreso a Buenos Aires, el artista expresó su entusiasmo por volver a encontrarse con el público argentino y generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

“Argentina, vuelvo a Buenos Aires en una semana. No puedo esperar, no he estado allí en mucho tiempo. Muy emocionado de volver. Los veo allí. Mucho amor”, expresó el músico en el video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Ed Sheeran con la camiseta de Argentina (Foto: captura de video).

El detalle que no pasó inadvertido fue su look: Ed eligió vestir la camiseta argentina para grabar el saludo, un gesto que despertó el entusiasmo de sus fanáticos y volvió viral la publicación. Su mensaje fue celebrado por los seguidores, que ya cuentan los días para su reencuentro con uno de los artistas internacionales más populares.

CUÁNDO VUELVE ED SHEERAN A LA ARGENTINA

El regreso de Ed Sheeran a Buenos Aires será el domingo 29 de noviembre de 2026, cuando se presente a las 20:30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán, en el marco de su LOOP Tour, gira con la que presenta su álbum Play (2025).

Después de un largo tiempo sin visitar el país, el cantante británico se prepara para reencontrarse con el público argentino, que recibió con entusiasmo este anticipo de su llegada. Por ahora, su mensaje con la camiseta de la Selección ya consiguió lo que buscaba: despertar la expectativa de sus fanáticos.

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