Si bien los argentinos acostumbramos a esperar hasta el 8 de diciembre para armar el arbolito y dar inicio oficialmente a los preparativos navideños, la China Suárez no pudo contener la ansiedad y decidió adelantarse a la ocasión.

Según dejó ver en sus redes sociales, la actriz ya comenzó a decorar la casa de Nordelta que comparte con Mauro Icardi y mostró ante sus seguidores algunos de los rincones que empezaron a transformarse con el espíritu de las fiestas.

En las últimas horas, Eugenia fue compartiendo a través de sus historias de Instagram una serie de imágenes en las que sus hijos se convirtieron en protagonistas de la ambientación navideña.

La China Suárez ya inició con las decoraciones de Navidad (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

LA CHINA SUÁREZ YA INICIÓ CON LAS DECORACIONES DE NAVIDAD

En una de las fotografías que subió la China Suárez a Instagram se pudo ver a Amancio, su hijo menor, sentado frente al arbolito, que ya se encuentra instalado en uno de los espacios de la mansión.

La China Suárez ya inició con las decoraciones de Navidad (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Además, posó junto a sus hijas, Magnolia y Rufina, frente a un enorme inflable de Papá Noel que forma parte de las decoraciones elegidas para esta Navidad.

La China Suárez ya inició con las decoraciones de Navidad (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Por último, la actriz también publicó una fotografía de Magnolia mientras bajaba por las escaleras centrales de la imponente propiedad de Nordelta. El sector, que habitualmente se destaca por su amplitud y elegancia, también fue intervenido con decoraciones navideñas, dejando en evidencia que los preparativos ya están en marcha en la llamada “casa de los sueños”.