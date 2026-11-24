Flor de la Ve rompió el silencio después de la polémica que se desató por el anuncio del final de “Los Profesionales” y explicó cómo fueron las circunstancias que la llevaron a comunicar la noticia al aire sin que sus panelistas estuvieran al tanto. En un móvil con LAM (América), la conductora defendió su accionar, negó cualquier intención de perjudicar a sus compañeros y manifestó su malestar por los cuestionamientos que recibió: “Todo lo que yo haga va a quedar mal”.

La conductora reconoció que el viernes había sido una jornada especialmente difícil porque no esperaba que el ciclo llegara a su fin. Según contó, todavía tenía un año más de contrato con El Nueve y durante todo 2026 había intentado recuperar el horario que tenía anteriormente, de 13.30 a 14. “Estuve luchando todo el año, yendo a hablar para que me vuelvan a poner mi horario”, explicó.

Foto: captura América TV

Además, reveló que estaba organizando sus vacaciones cuando recibió la noticia de que el canal había sido comprado por Mandarina y que su horario ya estaba comprometido. “La verdad es que tengo un horario por contrato también (...), así que en última instancia apelaré a los abogados para volver a mi horario porque, la verdad es que a mí me perjudicó el cambio de horario. Yo tenía un promedio mucho mejor el año anterior (...) y el cambio de horario me mató y no era algo que yo hubiera querido, ni que elegí ni nada”, señaló De la Ve.

“Me dicen: ‘Se compró Mandarina. Y con esta compra tu horario ya está ocupado. Así que lamentablemente vamos a terminar con Los Profesionales’. Así, ni más ni menos”, relató sobre el momento en que le comunicaron la decisión.

FLOR DE LA V EXPLICÓ POR QUÉ SUS PANELISTAS NO SABÍAN DEL FINAL DEL PROGRAMA

Uno de los puntos más cuestionados fue que los integrantes del panel se enteraran del levantamiento del ciclo mientras estaban en vivo. Sobre ese episodio, Flor explicó que había hablado previamente con su productora y que entendió que ella se encargaría de transmitirles la información a los demás integrantes del equipo. “Cuando yo se lo comunico a ella, me dice: ‘Bueno, yo se lo digo’. Y yo subí muy justo para el aire, porque tuve que retocarme, porque estaba bastante afectada”, detalló.

La conductora aseguró que nunca tuvo intención de exponer a sus compañeros y que todo se produjo por un problema de comunicación. “Yo hasta el aire mismo le digo: ‘Yo pensé que se los había comunicado’. Fue un teléfono descompuesto, pero no fue ninguna mala intención, ni mala leche”, aclaró. También reconoció que el contexto personal de esa jornada la había movilizado especialmente.

Foto: captura América TV

Por último, Flor hizo referencia a las repercusiones que tuvo el episodio y expresó su hartazgo por las críticas que recibe. “A mí me pasa algo, que no importa cómo lo diga, todo lo que yo haga va a quedar mal. Todo lo que yo diga siempre soy criticada, siempre soy cuestionada”, manifestó. Y concluyó: “Tuve un año bastante complicado en ese aspecto. Pero bueno, he pasado cosas peores”.