Wanda Nara habló sobre el nuevo conflicto judicial que atraviesa con Mauro Icardi y sorprendió al mostrarse confiada en que, tarde o temprano, podrán dejar atrás sus diferencias. En una entrevista con Infama, la conductora explicó por qué cree que podrán recuperar el diálogo con su expareja para resolver las cuestiones pendientes.

Todo ocurrió cuando Oliver Quiroz le preguntó si imaginaba que en algún momento podría sentarse a conversar con el futbolista. Lejos de descartar esa posibilidad, Wanda respondió: “Es un poco de tiempo. Yo creo que el tiempo cura y mejora todas las cosas”.

Wanda Nara y Mauro icardi (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

La empresaria incluso recordó cómo logró recomponer el vínculo con Maxi López después de años de enfrentamientos y diferencias públicas. “Hay mucha gente metida en el medio y, a veces, cuando vos te sentás, como me pasó con Maxi, te tomás un café y resolvés un montón de cosas”, reflexionó.

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En ese sentido, Wanda se mostró convencida de que su historia con Icardi no será una excepción respecto de sus anteriores relaciones sentimentales. “Tengo buena relación con todos mis ex. No va a ser la excepción”, aseguró, dejando abierta la puerta a una futura reconciliación en términos personales.

Además, ante la consulta sobre cómo imagina que terminará el conflicto que mantiene con el delantero, la conductora fue contundente: “Tarde o temprano se va a aclarar todo”. Sin embargo, cuando le preguntaron puntualmente por la situación judicial, prefirió no profundizar: “No voy a hablar de eso. La verdad es que es lo que vieron”.

Mauro icardi y Wanda Nara (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

Por otra parte, Wanda habló de su presente sentimental junto a Martín Migueles y aseguró que está “muy tranquila, muy libre”. También destacó el perfil bajo de su pareja y valoró la tranquilidad que encontró en esa relación. Mientras continúa enfocada en sus proyectos laborales, la conductora dejó en claro que no tiene apuro y que confía en que el tiempo permitirá aclarar las diferencias con su expareja.

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