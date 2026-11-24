Anita Espósito sorprendió a todos en PH, Podemos Hablar al relatar algunas de las situaciones límite que atravesó durante su adolescencia. “Estuve en tiroteos”, reveló la hermana de Lali Espósito e integrante de Patria y Familia, el stream de Luzu TV.

Luego dio detalles de aquellos episodios que dejaron atónito a Andy Kusnetzoff. “Cuando yo era adolescente era absolutamente inconsciente. O sea, tenía buena conducta, pero siempre estaba en situaciones al límite, como por ejemplo haber estado en tiroteos”, comenzó relatando Anita.

Anita Espósito impactó con su relato sobre los tiroteos que vivió (Captura de Telefe)

Anita Espósito impactó con su relato sobre los tiroteos que vivió

Y siguió: “En ese momento nosotros vivíamos en Parque Patricios y había dos ligas de fútbol, una en la A y una en la B. En ese momento Huracán estaba en la B y todos los que vivíamos en Parque Patricios íbamos a alentar muchísimo a Huracán porque toda la gente del barrio iba”.

“Una vez fuimos a ver Huracán-All Boys. Cuando estábamos volviendo en los micros de la sede, la policía empezó a los tiros, empezó a romper todos los vidrios. Tuvimos que hacer cuerpo a tierra”, recordó la integrante de Luzu TV.

Y aseveró: “Me encontré en muchas situaciones así, pero con cierta inocencia”.

En ese marco, la hermana de Lali contó otro grave episodio del que fue involuntariamente protagonista: “También me pasó de ir a bailar a un boliche muy picante, que se peleen dos bandas que vendían estupefacientes, que se pique adentro del boliche y que haya disparos. Yo agarraba mis cositas y salía corriendo”.

Cuando el conductor de PH, Podemos Hablar le preguntó si les contaba estas situaciones a sus padres, Majo Riera y Carlos Espósito, Anita respondió sin vueltas: “No decía nada, ¡ni a gancho! Mirá si no me dejaban salir”.

Con el paso del tiempo, Anita Espósito tomó dimensión de la gravedad de aquellos episodios, de los que afortunadamente salió ilesa.