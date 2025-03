Yanina Latorre se metió en la polémica que tiene como protagonista a Anita Espósito, la hermana de Lali.

La integrante de Patria y familia (Luzu Tv) lanzó un repudiable comentario sobre el presidente de la nación, Javier Milei, con quien las diferencias ideológicas son de público conocimiento.

La conductora de Sálvese quien pueda se hizo eco del escándalo y la liquidó en vivo.

QUÉ DIJO ANITA ESPÓSITO EN STREAM CON JULI CASTRO SOBRE EL PRESIDENTE

Juli Castro: -Esta soy yo con mis amigas. Yo te voy a defender lo indefendible. Vos podés matar al Presidente que yo te voy a defender.

Fede Popgold: -Juli, ¿justo ahí te tenés que meter?

Juli Castro: -Quise tirar un ejemplo.

Anita Espósito: -Si vos queres matar al presidente, andá yendo. Yo te banco. Acá te espero. ¿Querés una bolsa negra?

Fede Popgold: -Al presidente del club de fans de otra cosa…

Juli Castro: -Sí.

YANINA LATORRE ARREMETIÓ CONTRA ANITA ESPÓSTO TRAS SUS POLÉMICOS DICHOS SOBRE JAVIER MILEI

Yanina Latorre: -Empezó Juli Castro. Es chica. Hay que sacarla de esto. Hizo una mala comparación.

Fede Popgold: -Sí, podría haber dicho “matar a mi vieja” y pasaba de largo. Estábamos hablando de defender lo indefendible.

Yanina: -Cuando (Anita) dijo “si vas a matar al presidente, yo te cubro”, es como que entendió que hablaban de la embestidura presidencial.

Fede: -A ninguno de los que estábamos ahí nos gustó lo que pasó en el momento.

Yanina: -Fue fuerte que diga “traé una bolsa”. Estamos hablando del presidente...

Fede: -Saquemos al presidente, es un comentario totalmente desafortunado decirlo de cualquier persona y Anita está de acuerdo con que es así.

Yanina: -Yo no sé si Anita está de acuerdo. Sus disculpas fueron raras. Vos la defendés porque es tu compañera.

YANINA LATORRE LETAL CON ANITA ESPÓSITO: “MANDASTE A METER EN UNA BOLSA AL PRESIDENTE”

Luego de ver el pedido de disculpas en Patria y Familia de Fede Popgold, al que se adhirió Juli Castro y Ana Espósito, Yanina Latorre la liquidó en SQP.

Yanina: -A Juli Castro la corro porque es una nena y ni creo que esté hablando de Milei, pero la otra recogió el guante y habló de Milei, habló de una bolsa, evidentemente, porque hay una diferencia ideológica.

Además, Milei, que se portó para la miércoles y todos se lo dijimos, se metió con Lali desde un lugar de poder.

Creo que una cosa es decir “Lali depósito” y otra mandarlo a matar, o querer que se muera, y decir lo de la bolsa. ¿Por qué pedís disculpas vos, si vos no lo dijiste?

Fede: -Porque soy el conductor del programa y tenía genuinas ganas de hacerlo. Quería pedir disculpas… Yo, Fede, pienso que fue un dicho desafortunado. Anita también piensa que fue un dicho desafortunado.

Yanina: -No creo que ella lo piense. Anita tiene facilidad de palabra, es viva e inteligente. Ella dijo que estaba de acuerdo con lo que dijiste, pero no asumió el error. Loca, mandaste a meter en una bolsa a la embestidura presidencial. Eso no va.

