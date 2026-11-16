La temporada teatral de verano 2027 de Mar del Plata suma una propuesta con un elenco de figuras. Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa protagonizarán “Las Hijas”, la obra escrita por Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar, que llegará por primera vez a la ciudad después de su paso por la calle Corrientes y una extensa gira por Argentina y Uruguay.

El espectáculo estrenará el 1 de enero de 2027 en el Teatro Atlas, con producción general de Adrián Suar, Carlos y Tomás Rottemberg y Preludio.

La propuesta combina humor y emoción a partir de una historia que pone el foco en los vínculos familiares, la memoria y las contradicciones que aparecen cuando una familia debe afrontar una situación difícil.

Además, la obra tiene un dato particular en la trayectoria de Suar: marcó su debut teatral como director.

Fotos: prensa Las Hijas Por: MELINA ERCOLI

De qué trata “Las Hijas”, la obra que protagonizan Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa

La historia gira alrededor de tres hermanas que deben reunirse para decidir qué hacer frente a una situación que cambia sus vidas: su madre tiene Alzheimer.

Elena fue una mujer presente, exigente y de carácter firme. Jueza de profesión, acostumbraba a llevar las reglas y la autoridad también al ámbito familiar.

Sus tres hijas, sin embargo, construyeron personalidades y recorridos muy diferentes.

Inés, interpretada por Soledad Villamil, es una reconocida tarotista que parece tener una capacidad especial para leer el futuro.

María José, el personaje de Florencia Peña, es psiquiatra forense y conoce distintas patologías, aunque no encuentra herramientas para afrontar lo que sucede con su propia madre.

Roberta, interpretada por Pilar Gamboa, es una artista plástica con varios proyectos inconclusos y un emprendimiento de catering que parece sostenerse más por fe que por certezas.

Las tres se reúnen para decidir cómo enfrentar el deterioro de Elena. Durante esa noche, descubren que cada una tuvo una madre diferente y que ninguna está preparada para verla dejar de ser quien siempre fue.

Fotos: prensa Las Hijas Por: MELINA ERCOLI

El Alzheimer y los vínculos entre madres e hijas, el eje de la obra

Más allá de la situación que atraviesa la familia, “Las Hijas” propone una reflexión sobre el amor, las responsabilidades y los cambios que se producen en los vínculos cuando los roles familiares comienzan a modificarse.

La obra plantea preguntas sobre cómo cuidar a una madre que siempre pudo resolverlo todo por sí misma y cómo aceptar que una persona que fue una referencia durante toda la vida empieza a necesitar ayuda.

También explora las distintas formas de recordar a una misma persona y cómo las experiencias individuales pueden construir versiones muy diferentes de una misma madre.

Con una combinación de comedia y sensibilidad, la puesta busca conectar con el público a través de situaciones familiares reconocibles y emociones cotidianas.

Fotos: prensa Las Hijas

Cuándo y dónde ver “Las Hijas” en Mar del Plata durante el verano 2027

La obra tendrá su estreno el viernes 1 de enero de 2027 en el Teatro Atlas de Mar del Plata.

Estos son los datos principales para quienes quieran verla:

Obra: Las Hijas.

Temporada: verano 2027.

Estreno: 1 de enero de 2027.

Teatro: Teatro Atlas.

Elenco: Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa.

Autoría: Ariadna Asturzzi.

Dirección: Adrián Suar.

Producción general: Adrián Suar, Los Rottemberg y Preludio.

Entradas: disponibles a través de Plateanet.

Adrián Suar y su debut como director teatral

“Las Hijas” también representa un paso especial en la carrera de Adrián Suar, ya que fue la primera obra que dirigió en el teatro.

Después de su estreno y su recorrido por Buenos Aires, Argentina y Uruguay, la producción llegará a Mar del Plata para realizar su primera temporada de verano en la ciudad.

La obra cuenta con diseño de escenografía de Mariana Tirantte, vestuario de Sofía Di Nunzio e iluminación de Matías Sendón.

Con un elenco encabezado por tres actrices de reconocida trayectoria y una historia que aborda uno de los vínculos más complejos y universales, “Las Hijas” se suma a la cartelera teatral de Mar del Plata para el verano 2027.