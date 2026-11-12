De la mano de Flavio Mendoza, Circo Ánima renueva el espíritu de las fiestas con “Una Mágica Navidad”, un espectáculo pensado para disfrutar en familia que combina acrobacias, música en vivo, tecnología y una impactante puesta en escena. El gran estreno será el viernes 27 de noviembre en Avellaneda.

La propuesta invita al público a realizar un viaje sensorial de 360° por coloridos paisajes navideños, en una experiencia que busca despertar la ilusión y transmitir los valores más representativos de estas fechas: el amor, la paz y la unión.

Con una producción de nivel internacional, el espectáculo reúne a 35 artistas de distintas partes del mundo, que despliegan su talento en sorprendentes números de acrobacia y destreza circense, acompañados por melodías interpretadas en vivo.

Cuándo y dónde se presenta “Una Mágica Navidad” de Circo Ánima

El espectáculo tendrá su gran estreno el viernes 27 de noviembre a las 21, en una carpa climatizada instalada en Carrefour Maxi Avellaneda, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 299, Avellaneda.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la página oficial de Circo Ánima. Próximamente también podrán adquirirse en la boletería del circo.

Cómo es la carpa de Circo Ánima y qué servicios ofrece

La experiencia comienza incluso antes de ingresar a la función. El público podrá recorrer la denominada “marquesa”, un espacio especialmente ambientado que cuenta con puestos gastronómicos, merchandising y distintos sectores preparados para sacarse fotografías.

La carpa, importada de Italia, tiene una estructura cilíndrica de 46 metros de diámetro y una superficie total de 1.661 metros cuadrados. Su capacidad es de 1.600 espectadores y cuenta con climatización para garantizar la comodidad durante las funciones.

Además, dispone de un sector VIP equipado con asientos de cuero, instalaciones sanitarias y vías de evacuación señalizadas, de acuerdo con las normativas de seguridad vigentes.

Circo Ánima, el proyecto de Flavio Mendoza

Circo Ánima es una empresa familiar impulsada por Flavio Mendoza, quien aportó su amplia trayectoria artística y sus raíces circenses para desarrollar propuestas innovadoras dentro del mundo del entretenimiento.