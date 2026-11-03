La Llamada, el musical creado por los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, regresa a Mar del Plata para una nueva temporada de verano. El espectáculo llegará al Teatro Mar del Plata a partir del sábado 2 de enero, con funciones todos los fines de semana de enero.

La obra contará con un elenco integrado por Leti Siciliani, Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Momi Giardina y César “Banana” Pueyrredón, quien volverá a interpretar a Dios.

Las localidades ya se encuentran a la venta a través de Plateanet.

De qué trata La Llamada, el musical de Los Javis

La historia transcurre en un campamento católico de verano, donde dos adolescentes están más interesadas en cantar y salir de fiesta que en rezar. Sin embargo, todo cambia cuando una de ellas recibe una visita inesperada: Dios se le aparece, pero lo hace cantando.

A partir de ese momento, el campamento se transforma en un escenario de dudas, descubrimientos, amistades y canciones.

Entre monjas y cuestionamientos sobre la fe, la obra propone una reflexión sobre la identidad, los deseos personales y la importancia de escuchar la propia voz interior.

Cuándo y dónde ver La Llamada en Mar del Plata