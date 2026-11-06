Pequeño Pez vuelve a la calle Corrientes con “Pequeño Pez, La Fiesta”, un espectáculo pensado para disfrutar en familia que combina música en vivo, teatro, danza y títeres. La presentación será el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 17, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Después de recorrer algunos de los escenarios más importantes de Argentina e Iberoamérica, la banda liderada por Ceci Peredo (Galaxia) e Iván Fonrouge (Cone) se reencontrará con el público porteño con una propuesta llena de música, color, emoción y sorpresas.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketek.

Pequeño Pez, La Fiesta: una propuesta para disfrutar en familia

Con 12 años de trayectoria, Pequeño Pez se consolidó como uno de los grandes referentes de la música infantil en habla hispana. Su propuesta conquista a distintas generaciones con canciones que invitan a jugar, bailar, imaginar y descubrir el mundo.

El espectáculo combina diferentes disciplinas artísticas para crear una experiencia participativa en la que grandes y chicos pueden cantar, bailar y sumarse a cada momento.

A través de un recorrido musical que incluye géneros como el rock, el ska, la salsa, la chacarera y la murga, la banda propone un universo de personajes, historias y canciones.

La puesta en escena incluye marionetas, coreografías, títeres y recursos visuales que convierten cada función en una verdadera celebración de la infancia.

Uno de los aspectos distintivos del proyecto es su atención al público más pequeño. El show contempla especialmente la sensibilidad de los bebés, con cuidados en el sonido, las luces y los estímulos visuales y auditivos, para ofrecer una experiencia artística destinada a todas las edades.

Pequeño Pez: más de 2.000 millones de reproducciones y una gira internacional

El crecimiento de Pequeño Pez también se refleja en sus números: cuenta con ocho discos publicados, tres libros, más de 100 videos en YouTube y más de 2.000 millones de reproducciones en plataformas digitales.

La banda forma parte del catálogo de Universal Music Latino y celebra sus 12 años de carrera con una importante gira internacional que incluye presentaciones en Argentina, España, México, Uruguay, Perú y Chile.

Durante 2026 lanzó su octavo disco y se prepara para presentar su noveno álbum, además de publicar dos nuevos libros junto a Penguin.

En esta nueva etapa, también grabó un ciclo de cuatro sesiones en vivo junto a La Bersuit, Julián Kartun, Los Tipitos y Benja Amadeo, encuentros que muestran su versatilidad musical y su conexión con artistas de diferentes generaciones y estilos.

El compromiso de Pequeño Pez con las infancias

Más allá del entretenimiento, las canciones de Pequeño Pez buscan acompañar a los chicos en el descubrimiento de su cuerpo, sus emociones y el mundo que los rodea.

A través de la música, el juego y las historias, el grupo transmite valores como la amistad, el amor, la empatía, el respeto por la naturaleza y el cuidado de los animales y el planeta.

Su propuesta fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por la Municipalidad de Arroyito, Córdoba.

Además, recibió nominaciones a los Premios Gardel 2026, ACE y Hugo, y obtuvo distinciones como los Premios ATINA y Estrella de Mar, entre otros reconocimientos.

Pequeño Pez en el Teatro Coliseo: fecha, horario y entradas

El regreso de Pequeño Pez a la calle Corrientes será una oportunidad para que las familias disfruten de un espectáculo que combina música, teatro, baile y diversión.

Estos son los datos de la presentación: