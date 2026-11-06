Almorzando con Juana no se emitirá este domingo 8 de noviembre por la pantalla de eltrece. El ciclo que conduce Juana Viale habitualmente los domingos al mediodía tendrá una pausa en su calendario debido a la visita del papa León XIV.
El motivo de esta decisión está relacionado con la cobertura especial que realizará el canal por la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina. El acontecimiento religioso y las actividades previstas generarán modificaciones en la grilla televisiva, por lo que el tradicional almuerzo de Juana quedará fuera de la programación.
De esta manera, los televidentes que siguen cada domingo las entrevistas y las conversaciones que propone la nieta de Mirtha Legrand deberán esperar hasta el próximo fin de semana para volver a verla al frente de su mesaza.
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LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV: ASÍ SERÁ LA COBERTURA DE ELTRECE Y TN
Eltrece realizará una cobertura periodística especial, en simultáneo con TN, por la visita del papa León XIV a la Argentina, que comenzará el domingo 8 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11. Debido a este despliegue televisivo, el canal modificará su programación habitual.
El domingo, entre las 14 y las 20, no se emitirá Almorzando con Juana, y se dará inicio a la cobertura, que incluirá la llegada del Sumo Pontífice, sus actividades y recorridos por Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de las celebraciones religiosas y su despedida.
El operativo periodístico contará con la participación de Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero, Guillermo Lobo y otros integrantes del equipo de noticias.
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