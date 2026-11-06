Almorzando con Juana no se emitirá este domingo 8 de noviembre por la pantalla de eltrece. El ciclo que conduce Juana Viale habitualmente los domingos al mediodía tendrá una pausa en su calendario debido a la visita del papa León XIV.

El motivo de esta decisión está relacionado con la cobertura especial que realizará el canal por la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina. El acontecimiento religioso y las actividades previstas generarán modificaciones en la grilla televisiva, por lo que el tradicional almuerzo de Juana quedará fuera de la programación.

Los invitados de Juana Viale del domingo 9 de agosto del 2026 (Foto: StoryLab)

De esta manera, los televidentes que siguen cada domingo las entrevistas y las conversaciones que propone la nieta de Mirtha Legrand deberán esperar hasta el próximo fin de semana para volver a verla al frente de su mesaza.

LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV: ASÍ SERÁ LA COBERTURA DE ELTRECE Y TN

Eltrece realizará una cobertura periodística especial, en simultáneo con TN, por la visita del papa León XIV a la Argentina, que comenzará el domingo 8 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11. Debido a este despliegue televisivo, el canal modificará su programación habitual.

El domingo, entre las 14 y las 20, no se emitirá Almorzando con Juana, y se dará inicio a la cobertura, que incluirá la llegada del Sumo Pontífice, sus actividades y recorridos por Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de las celebraciones religiosas y su despedida.

León XIV. Foto: Conferenciaa Episcopal Argentina

El operativo periodístico contará con la participación de Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero, Guillermo Lobo y otros integrantes del equipo de noticias.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.