Este 5 de noviembre, Ricardo Fort hubiera cumplido 58 años. A 13 años de su muerte, el empresario fallecido sigue más presente que nunca en el mundo del espectáculo gracias al éxito que tiene hoy en día su hija, Marta Fort.

A sus 22 años, Marta está triunfando como participante en MasterChef Celebrity y, si bien siempre se muestra como una joven alegre y bien predispuesta, en las últimas horas se la vio triste y angustiada. Y hubo un motivo particular.

De acuerdo a la información que dio Yanina Latorre en El Observador 107.9, la hermana de Felipe no pudo ocultar su angustia durante las grabaciones del reality de Telefe ya que ese día le recordaba en gran medida la partida de su padre.

LA ANGUSTIA DE MARTA FORT POR EL CUMPLEAÑOS DE RICARDO

El mismo 5 de noviembre a la tarde, Yanina Latorre contó en su programa radial que había hablado con Pía Shaw, la periodista a cargo de hacer los móviles con los participantes de MasterChef Celebrity, y ella le contó que Marta Fort estaba “angustiada” y que era “un mal día” para ella.

La angustia de Marta Fort por el cumpleaños de su padre (Video: El Observador)

“¿Viste que es una nena que da la sensación más de frívola? Hoy la vi medio apocadita en la nota que le hizo", comentó la conductora que agregó: “Y le preguntó por el hermano y le dijo que el hermano no verbalizaba todo esto y que no sabía si estaba bien o mal porque él no lo cuenta ni dice nada, y que todavía no tenía noticias del hermano. No lo había visto...”.

Además, reveló que la idea de Marta era “llenarse de planes, trabajar, salir de noche y acostarse tarde porque no quería pensar en el padre”. En ese sentido, Yanina se apiadó de ella y la comparó con su hijo menor: “Es más chica que Dieguito, es muy chica”. Sobre el final, comentó: Me genera ternura la nena cuando la veo. Primero, que es igual al padre y segundo, que cuando habla me da mucha ternura".