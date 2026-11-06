Carla Czudnowsky y Horacio Cabak son los nuevos protagonistas de una nueva e inesperada guerra mediática. Todo comenzó cuando la panelista de LAM definió al conductor con “un monstruo amargado” en medio de un debate sobre el futuro de la conducción de “La Jaula de la Moda”.

Al parecer, la producción del programa empezó a buscar alternativas a la conducción a raíz de la renuncia de Mariano Martínez y Horacio Cabak, quien estuvo al frente del ciclo por más de una década, dijo que “ni loco” volvería ahí.

Sin ningún tipo de filtro, Czudnowsky disparó en medio del debate contra el conductor. “Perdón pero Cabak se volvió un monstruo. Es un amargado que trabaja en otro canal de noticias todo el día con cara de ort...”, dijo.

"La Jaula de la Moda" con Horacio Cabak, Mariano Caprarola, Fabián Medina Flores y Claudio Cosano

HORACIO CABAK LE CONTESTÓ A CARLA CZUDNOWSKY

No conforme con eso, Carla Czudnowsky agregó: “Se la pasa todo el tiempo amargado, diciendo cosas horribles, criticando a todo el mundo y renegando de un programa del que fue parte, comió gracias a eso... ¡un horror!”.

La fuerte respuesta de Horacio Cabak (Captura: X @HoracioCabak)

Horacio Cabak, por su parte, no dudó en salir a responderle. A través de su cuenta de X, compartió el fragmento de LAM donde la periodista hablaba de él y le contestó: “A la hermana del Heavy rejodido no le gusta lo que hago en A24. Estoy haciendo mi trabajo mejor de lo que pensaba”.