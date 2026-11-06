La aparente separación de Pampita y Martín Pepa sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Esta vez, quien se metió de lleno en la polémica fue Yanina Latorre, que durante su programa en El Observador dio detalles de la información que recibió sobre la ruptura y lanzó duras críticas contra la modelo.

Según contó la conductora, la pareja habría terminado su relación hace aproximadamente 15 días y el motivo estaría relacionado con las dificultades para sostener un vínculo a distancia y con la intensidad que Pampita tendría en sus relaciones amorosas.

“La persona que me contó la separación me cuenta que ella es intensamente insoportable. Hay que estar juntos, no se pueden estar diez días sin verse”, afirmó Latorre. Y agregó una frase que dejó en evidencia las supuestas diferencias de expectativas entre ambos: “El pibe quiere una novia, no quiere una esposa”.

Foto: Movilpress

Qué dijo Yanina Latorre sobre Pampita y su separación de Martín Pepa

Fiel a su estilo frontal, Yanina comenzó su análisis cuestionando la manera en la que Pampita encara sus relaciones sentimentales. “No le duran las parejas pero para mí, ¿sabés por qué? Se apura mucho”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la modelo tiene una fuerte necesidad de vivir en pareja y construir una familia. “No es que quiere un macho. Ella tiene la necesidad de vivir en pareja y en familia. Ella quiere el cuentito de la felicidad, que la quieran, que la abracen, que la amen”, expresó.

La periodista también cuestionó que Pampita avance rápidamente en sus vínculos y planteó que conocer a una persona durante poco tiempo antes de formalizar una relación puede traer complicaciones.

“Cuando conocés a un tipo, a los tres meses te casás, lo más probable es que te cases con un bolud* porque no lo conocés”, disparó.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

La crítica de Yanina Latorre al matrimonio de Pampita con Roberto García Moritán

Durante su descargo, Latorre también recordó el matrimonio de Pampita con Roberto García Moritán, con quien la modelo tuvo a su hija Ana. La conductora cuestionó la exposición pública que tuvo aquella relación y la imagen de felicidad que ambos compartían en redes sociales.

“También se casó con Moritán y hay que casarse con Moritán”, lanzó con ironía.

Además, recordó las publicaciones y los mensajes románticos que la expareja compartía antes de su separación. “Se separó de Moritán, que aparte hasta hace una semana atrás había publicado chats: ‘Hola, amor, te espero’, ‘Amor, ¿venís a tomar el té?’. Yo no sé por qué se dicen tantas veces amor, se me baja todo a mí”, comentó.

Y agregó, en tono crítico: “Te hablaban todo el día del amor, que tomaban el té, que vamos a pasear y todo es con amor, amor, amor. Selfie en la cama. Chicos, estamos casados, tenemos un hijo. Dios, qué pesadilla”.

Yanina Latorre cuestionó la rapidez con la que Pampita inicia sus relaciones

La conductora también hizo referencia al comienzo del vínculo entre Pampita y Martín Pepa, que llegó después de la escandalosa separación de la modelo y García Moritán.

“A la semana de haberse separado, que fue un drama, se habían casado, habían hecho un reality, nació la nena, agarró a este, Martín Pepa, y se puso de novia con este que es escurridizo”, sostuvo Latorre.

Para cerrar, insistió en que Pampita debería tomarse más tiempo antes de comprometerse sentimentalmente con alguien.

“Hay que tener paciencia y que llegue. Ella tiene una necesidad de estar en pareja, que es una cosa que no entendí. Ella empieza a chatear con un tipo, le gusta, habla dos semanas, cuando lo ve ya es para ponerse de novia”, concluyó.

Por el momento, la separación de Pampita y Martín Pepa continúa siendo tema de conversación, mientras las declaraciones de Yanina Latorre sumaron un nuevo capítulo a las repercusiones sobre el supuesto final de la pareja.