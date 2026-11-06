El tiempo estará inestable este viernes 6 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chaparrones durante buena parte de la jornada y las probabilidades de precipitaciones aumentarán hacia la noche, cuando podrían registrarse tormentas aisladas.

Además, algunos sectores de la provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas durante la tarde. El organismo advirtió que podrían producirse lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.

A qué hora llueve hoy en Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las primeras precipitaciones podrían llegar durante la mañana. Para esa franja horaria, la probabilidad de lluvia se ubica entre el 10% y el 40%, con una temperatura estimada de 22 grados.

Durante la tarde también se esperan chaparrones, pero las chances de precipitaciones aumentarán y se ubicarán entre el 40% y el 70%. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados, mientras que el viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El período con mayor probabilidad de lluvias será la noche. Para entonces, el SMN anticipa tormentas aisladas y una posibilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%. La temperatura descenderá hasta los 17 grados y continuará el viento del sudeste.

Cómo estará el tiempo el sábado y el domingo en Buenos Aires

El pronóstico para el fin de semana anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas en la Ciudad.

El sábado 7 de noviembre tendrá una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 19. Podrían registrarse algunas precipitaciones durante la madrugada, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, pero no se esperan lluvias durante el resto de la jornada.

En tanto, el domingo 8 de noviembre se presentará sin precipitaciones y con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima llegará a los 22.

Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires

Mientras que en la Ciudad se esperan chaparrones y tormentas aisladas, algunos sectores de la provincia de Buenos Aires están bajo alerta amarilla durante la tarde de este viernes.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

El organismo recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales ante posibles actualizaciones de las alertas meteorológicas.