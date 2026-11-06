La participación de Mariana Nannis en una llamada al aire del straming Bondi terminó en escándalo tras un cruce con los periodistas. Todo comenzó cuando le preguntaron por las declaraciones de Alex Caniggia y Melody, quienes la acusaron de tener una mala relación con sus hijos y de discriminar a su nieta Venecia.

En medio de la conversación, los periodistas le recordaron a Nannis que tanto Alex como Melody habían dado notas hablando de la falta de vínculo y de supuestos episodios de discriminación. Ante la consulta sobre su nieta y las acusaciones de racismo, Nannis respondió: “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín, la cigüeña te tira a cada uno donde nació”. La frase generó rechazo inmediato en el estudio.

Mariana Nannis se cruzó con los periodistas de Bondi (Foto: captura de eltrece y Bondi).

LA REACCIÓN DE ANGIE BALBIANI: “

Tras escuchar a Mariana Nannis, Angie Balbiani estalló indignada en Puro Show: “No soy médica, pero para mí esta mujer tiene un problema psiquiátrico fuerte, porque nació en Olivos, yo no la veo en Barrio Parque caminando, no le veo un rubio natural. Digo, no sé a quién está discriminando”.

Además, según informó Nancy Duré, el hermano de Nannis, Gonzalo, estaría trabajando en una parrilla de Villa Ballester, en San Martín, lo que fue utilizado por los panelistas para cuestionar aún más los dichos de Mariana sobre los orígenes y los barrios.

Angie Balbiani, indignada con la actitud de Mariana Nannis (Foto: captura de eltrece).

La periodista insistió en que discriminar por el origen es inaceptable y remarcó: “Está viviendo con los vestidos colgados, sin hijos, sin marido. Digo, ¿quién es pobre acá?. ¿Con alguien se habla? Porque aparte está hablando de San Martín como si fuera cruzando la frontera y está a 12 kilómetros de Olivos, en la ciudad".

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