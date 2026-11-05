Un nuevo y explosivo capítulo se sumó a la guerra familiar entre Mariana Nannis y Melody Luz. Esta vez, la polémica estalló después de que la exesposa de Claudio Paul Caniggia realizara comentarios de fuerte contenido clasista sobre su propia nieta, Venezia, durante una comunicación telefónica con El Ejército de la Mañana, el ciclo de Bondi Live.

Todo comenzó cuando Santiago Riva Roy le preguntó directamente si había discriminado a la pequeña por sus orígenes y por el lugar de nacimiento de su mamá. Sin medir sus palabras, Nannis lanzó una frase que generó indignación: “No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”.

La respuesta sorprendió al panel integrado por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno. Ante la gravedad del comentario, el conductor quiso saber si estaba haciendo referencia a Melody. Sin embargo, Mariana insistió con su particular explicación: “Vos estás hablando, yo no. Yo digo que la cigüeña tira a cada uno donde lo tira”.

Foto: Instagram.

El periodista fue todavía más directo y le preguntó si consideraba que una persona nacida en San Martín valía menos que alguien de Marbella. Lejos de retractarse, la mediática evitó dar una respuesta concreta y volvió a refugiarse en su discurso sobre las diferencias sociales: “Para mí, la gente es buena o mala. Hay gente buena o mala, tomalo como quieras”, sostuvo.

“En esta vida tenés gente buena y mala. La gente que te ve una sola vez en su vida no puede decir que sos mala persona, porque te vio solamente 24 horas”, argumentó.

Pero la tensión no terminó ahí. Cuando los integrantes del programa continuaron preguntándole por sus dichos y sus diferencias con su nuera, Nannis decidió cortar la comunicación. Antes de despedirse, lanzó otro comentario dirigido a la bailarina: “Si sos team Melody, llamala a ella a donde esté viviendo… San Martín o no sé dónde. Llamala y habla con ella, no tenés nada que hablar conmigo”.

(Foto: Instagram @melodyluz)

Después del escándalo, Melody Luz recogió el guante y respondió en Storytime, el programa de Nazarena Vélez. Visiblemente movilizada por los comentarios de su suegra, la bailarina dejó en claro que las declaraciones no la sorprendieron, aunque volvió a expresar su rechazo a la manera en que Mariana se refiere a ella y a su hija: “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? No me sorprende y no me afecta. ¿Qué voy a esperar de esa persona si siempre que se dirigió a mí fue con ataques?”, disparó.

Además, aseguró que nunca tuvo motivos para recibir semejante destrato y confirmó que no tiene intenciones de recomponer el vínculo con la madre de Alex Caniggia: “Nunca le hice nada. No voy a tener relación con ella, no me interesa. Siempre que se dirigió a mí y a mi hija, se dirigió feo”, remarcó.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Melody habló sobre el futuro vínculo entre Venezia y su abuela paterna. Sin vueltas, fue categórica: “No tengo ganas de que mi hija conozca a una persona así, por más que tenga su sangre”.

Foto: Captura de X (@melodyluzok) Por: Fabiana Lopez

“La abuela de Venezia es mi mamá, que la cuida, la llena de besos y abrazos. A Mariana le falta amor y paz”, expresó, con una frase que también generó repercusiones.

Finalmente, la bailarina cerró con un mensaje contundente sobre sus orígenes, lejos de cualquier complejo por el lugar donde nació. Orgullosa de su identidad, reivindicó a San Martín y dejó en claro que los comentarios de su suegra no van a hacerla renegar de sus raíces: “Aguante San Martín, Chaca y Argentina. Soy orgullosamente de San Martín”, sentenció en X (antes Twitter).

Melody Luz: “Aguante San Martín, Chaca y Argentina. Soy orgullosamente de San Martín”.

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MELODY LUZ DESTROZÓ A FIO GIMÉNEZ Y FUE LAPIDARIA: “NOS PODEMOS ENCONTRAR EN CUALQUIER LUGAR”

Melody Luz volvió a quedar en el centro de la escena luego de protagonizar un fuerte cruce con Fio Giménez, la exnovia de Cachete Sierra. La bailarina, madre de Venezia (fruto de su relación con Alex Caniggia), no se guardó nada y lanzó durísimas declaraciones contra la influencer durante el programa de streaming que se transmite por Bondi Live.

Todo comenzó cuando Fio Giménez apuntó contra Melody después de que la bailarina deslizara en un programa que Alex Caniggia le había enviado mensajes con intenciones de conquistarla. A partir de allí, la tensión entre ambas escaló y Melody decidió responder públicamente: “No tengo ganas de gastar tiempo hablando con vos. Me chu... un hue... cómo estás, me chu... un hue... tus proyectos, porque vos me chu... un hue...”, disparó sin vueltas.

En medio del descargo, la bailarina recordó el enfrentamiento y aseguró que no tiene inconvenientes en encontrarse cara a cara con Fio: “A mí no me busquen porque yo te tiro con todo. No me quiero pasar palabras. Nos podemos encontrar en cualquier lugar, no es necesario que sea el ring. No me hace falta tocarte porque ya con las palabras bastante arrastrada te estoy dejando”.

Foto: Captura de video de X (@bondi_liveok)

Además, hizo referencia al cumpleaños de Fio y utilizó una particular metáfora para cuestionarla: “Como fue tu cumple, te trajo una correa para seguir paseándote. Y si querés te enseño a tirar la piedra, agarrarla, traerla, agarrarla, traerla. Y no tirar la piedra y esconder la mano”, agregó, en alusión a lo que considera contradicciones por parte de la influencer.

Melody también aseguró que ya le había expresado personalmente su opinión sobre ella y que no tendría inconvenientes en hacerlo público: “Que fue lo que te dije por privado. Que no tengo problema que lo muestre, si querés lo muestro yo. Te dije que me caés mal porque se te notan los hilos”.

En ese sentido, la bailarina redobló la apuesta y sostuvo que incluso los seguidores de Fio habrían advertido lo mismo: “Y hasta la gente que te sigue se da cuenta. Y si no te sirve la correa, te regalo una par de sesiones de terapia a ver si así al fin lo superás a tu ex”.

¡Tremendo!