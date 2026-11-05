En medio de los preparativos por la llegada del papa León XIV a la Argentina, se conoció uno de los detalles más curiosos de su visita: qué desayunará el Sumo Pontífice durante su estadía en Buenos Aires. Una reconocida panadería del barrio de Recoleta será la encargada de preparar los productos que le servirán el próximo lunes 9 de noviembre en la Nunciatura Apostólica.

En Arriba Argentinos, el periodista Alan Ferraro visitó Dos Escudos, el comercio elegido para abastecer al Papa, y conversó con Francisco, su propietario. “Estamos orgullosos de trabajar con la Nunciatura y proveer el desayuno del Papa del día 9 cuando llegue. Es un orgullo y privilegio poder brindarle nuestras cosas ricas”, expresó el comerciante.

QUÉ COMERÁ EL PAPA LEÓN XIV EN SU PRIMER DESAYUNO EN ARGENTINA

Según explicó el dueño de la panadería, el menú no será demasiado diferente del que habitualmente reciben las religiosas que trabajan en la Nunciatura, ya que mantienen una relación cotidiana con el establecimiento.

“Con las monjas de la Nunciatura es un vínculo continuo, ellas vienen todos los días acá a desayunar. Pero el pedido que le vamos a preparar es algo que se llevan todos los días, facturas variadas y nuestro famoso sandwichito de miga”, detalló Francisco.

Sin embargo, entre las opciones dulces habrá una preparación que fue solicitada especialmente para la ocasión y que se convirtió en una de las grandes sorpresas.

Foto: Instagram (@pontifex)

LA TORTA QUE PIDIÓ ESPECIALMENTE EL PAPA LEÓN XIV

Durante la entrevista, el comerciante reveló que, además de las clásicas facturas y los sándwiches de miga, el desayuno incluirá una de las especialidades de la panadería.

“Obviamente también va a estar recibiendo algunas de nuestras selectas tortas. El Papa pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos”, aseguró.

De esta manera, el cheesecake de frutos rojos será uno de los protagonistas del desayuno papal, junto con los productos tradicionales de la panadería ubicada a pocos metros de la Nunciatura.