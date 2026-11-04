Papa León XIV y una voluntaria para su visita a la Argentina.

Los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina están en la etapa final, y una usuaria de TikTok hizo un video que se volvió viral con el unboxing de la mochila donde estaban los elementos para participar de la multitudinaria organización por Robert Prevost.

Según Rocío Sibuet, son 30.000 las personas que van a participar del operativo en Buenos Aires por la llegada del Papa, y tuvo que esperar casi siete horas para recibir el bolsito.

Más allá de la demora, la chica se alegró al mostrar la mochila de tela con la identificación del viaje pastoral de León XIV.

Así es el kit de los voluntarios para organizar la visita del Papa León XIV

Cómo está compuesto el kit

La mochila tenía un rosario ya rezado, una botella de plástico para llenar com agua, una gorra, una remera amarilla, una cinta, y una credencial para identificarse.

Así es el kit para los voluntarios de León XIV.

Entre los detalles especiales constaba una tarjeta SUBE especial con la inscripción “Voluntario del Papa León”, para facilitar los traslados.

Así es el kit para los voluntarios de León XIV.

Al final sacó un paquete de papas fritas que tenía el sello oficial de la visita de León XIV y una imagen de la Virgen María impreso en el como parte del envoltorio de fábrica.

Así es el kit para los voluntarios de León XIV.