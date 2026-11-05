Un momento cargado de emoción se vivió este jueves en Cuestión de peso. Micaela, quien continuaba formando parte del grupo de exparticipantes, quedó eliminada del programa y protagonizó una despedida que conmovió especialmente a Abril Cormillot, a quien le dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento por el acompañamiento recibido durante su paso por el ciclo de eltrece.

La joven, que había quedado eliminada hace un mes y medio, volvió a enfrentarse a la balanza y registró 101,9 kilos, casi tres kilos por encima del peso que necesitaba alcanzar para cumplir su objetivo. Sin embargo, lejos de quedarse solamente con el resultado, eligió poner el foco en todo lo que había conseguido durante su recorrido.

Conmovida, Micaela dejó en claro que su intención es continuar con el proceso y seguir apostando a su bienestar: “Seguir bajando de peso y estar mejor”, expresó, convencida de que su historia no termina con su salida del programa.

Foto: Captura (eltrece)

Además, destacó cuánto significó el programa en su vida y aseguró que se lleva mucho más que una experiencia televisiva: herramientas, aprendizajes y personas que fueron fundamentales para acompañarla en este camino.

Uno de los momentos más conmovedores de la despedida llegó cuando Micaela se dirigió especialmente a Abril Cormillot y reconoció el trabajo de la nutricionista: “Siempre estuvo y está”, dijo sobre la especialista, antes de dedicarle un agradecimiento que la emocionó profundamente.

Foto: Captura (eltrece)

“Te agradezco un montón porque sos una gran profesional. Yo te miraba desde la tele y no pensaba que en algún momento ibas a ser mi nutricionista”, expresó, visiblemente movilizada.

Las palabras tocaron de lleno a Abril, quien no pudo ocultar su emoción. La profesional se acercó para abrazarla y, además de agradecerle el reconocimiento, destacó los cambios que había conseguido durante su recorrido en el programa: “La quiero felicitar por sus cambios, desde la actitud hasta la alimentación”, cerró, y la alentó a continuar trabajando por sus objetivos.

Foto: Captura (eltrece)

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MELINA SE HIZO UN TEST DE EMBARAZO EN CUESTIÓN DE PESO Y SE ENTERÓ DEL RESULTADO EN VIVO: SU REACCIÓN

Un momento de mucha tensión se vivió en Cuestión de Peso. Melina decidió hacerse un test de embarazo después de casi una semana de atraso menstrual y atravesó la espera con muchísimos nervios. Acompañada por Andrea, su gran compañera dentro del programa de eltrece, la participante se animó a dar el paso, pero tomó una decisión inesperada: no quiso mirar el resultado hasta conocerlo en vivo.

Visiblemente nerviosa, Melina decidió esperar hasta el momento de la balanza para conocer la noticia junto al conductor y sus compañeros. Finalmente, llegó el momento de despejar las dudas. Ya en el estudio, Mario Massaccesi pidió que mostraran en pantalla el resultado del test que Melina se había realizado esa mañana: “Una rayita. Dio negativo el test de esta mañana”, anunció el conductor, confirmando que el primer estudio no indicaba un embarazo.

Pero hubo un dato más: Massaccesi contó que la doctora Gabriela Levaggi había realizado otro test antes de comenzar el programa y que también había dado negativo. De todas maneras, la médica explicó que existe la posibilidad de realizar un análisis de sangre para confirmar el resultado y llevar tranquilidad ante la situación: “A veces una se relaja y viene sola la menstruación. Tranquila”, le aconsejó a la participante.

Foto: Captura (eltrece)

Así, después de varios días de preocupación y mucha ansiedad, Melina pudo conocer el resultado frente a sus compañeros y recibir el acompañamiento del equipo médico.