Lorna protagonizó un tenso momento en Cuestión de peso y no pudo contener las lágrimas después de enterarse de los cambios que tendrá la competencia la próxima semana. La participante manifestó su rechazo a someterse nuevamente a un plan canje, aseguró que esa modalidad le hace mal por indicación de sus profesionales de salud mental y sorprendió al amenazar con abandonar el programa.

Todo ocurrió después de pasar por la balanza, cuando se enteró de que la semana siguiente habría eliminaciones todos los días. La noticia desató su enojo y angustia, y la llevó a plantear una decisión contundente: no volver a atravesar una instancia que, según explicó, ya le había provocado consecuencias negativas: “Entonces renuncio. Yo, plan canje no, porque lo tengo por indicación médica psiquiátrica. Yo pasé la balanza, supuestamente nos ayudan y nos perjudican”, expresó Lorna, visiblemente molesta por la situación.

La participante explicó que ya había atravesado una experiencia similar y que, a partir de lo que le sucedió, los profesionales que la acompañan le indicaron que no debía volver a someterse a esa modalidad: “Si era esto, entonces prefería ir a eliminación. Yo ya lo probé y a mí me hizo muy mal y por eso los profesionales dijeron que yo no tenía que estar sometida a eso”, sostuvo.

Foto: Captura (eltrece)

Además, diferenció esa instancia de otras exigencias propias de la competencia, como la actividad física, y dejó en claro que su negativa no era una reacción pasajera, sino una decisión vinculada con su bienestar: “Si tuviera que haber hecho actividad física, que es algo que también me pone mal, es otra cosa”, agregó, al explicar su postura frente a las alternativas que se le presentaban en el reality.

Pero el momento más fuerte llegó cuando reafirmó que no estaba dispuesta a ceder, incluso si eso significaba quedar fuera del ciclo: “Si me tengo que ir, me iré. Yo ya estoy decidida a no soportar otro plan canje, lo llamen como lo llamen, y si eso me cuesta irme del programa, lamentablemente me iré porque tengo que priorizar mi salud psiquiátrica”, sentenció.

Después de expresar su postura, Lorna no pudo contener la angustia y quebró en llanto en medio del estudio. La situación generó preocupación y llevó al conductor, Mario Massaccesi, a intervenir para intentar tranquilizarla y evitar que tomara una decisión definitiva en ese momento.

Foto: Captura (eltrece)

Lejos de presionarla para que continuara en la competencia, el periodista le recomendó tomarse un tiempo, consultar con los profesionales que la acompañan y evaluar los próximos pasos con mayor tranquilidad: “Siempre hay grises. Yo te sugiero que ahora te vayas, mañana vas a la clínica, lo hablás con los profesionales y después decidís”, le aconsejó. Y, para reforzar su recomendación, agregó: “Es como hacer una pausa, que siempre es recomendable”.

Por ahora, la continuidad de Lorna en Cuestión de peso quedó en suspenso. Tras su fuerte descargo y el llanto en vivo, la participante deberá evaluar junto con sus profesionales cómo seguir adelante, con una prioridad que dejó expresada sin vueltas: cuidar su salud mental.

Lorna: “Yo ya estoy decidida a no soportar otro plan canje, lo llamen como lo llamen, y si eso me cuesta irme del programa, lamentablemente me iré porque tengo que priorizar mi salud psiquiátrica”.

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EL IMPACTANTE CAMBIO DE CRISTIAN FREDES, A UN AÑO DE SU RESCATE EN CUESTIÓN DE PESO: BAJÓ CASI 135 KILOS

A un año del rescate extremo que marcó un antes y un después en su vida, Cristian Fredes regresó a Cuestión de Peso para compartir los avances de un proceso que parecía imposible y que hoy se convirtió en un verdadero ejemplo de superación.

En medio de una jornada cargada de emoción, el participante se subió a la balanza y recibió una noticia que desató los aplausos de todos los presentes: “Cristian, primero te digo cuánto bajaste, que es más de lo que pesás. 134 kilos 77.300 gramos bajados hasta ahora”, le informaron en el ciclo de eltrece. Acto seguido, revelaron su peso actual: 133 kilos.

La cifra generó una ovación en el estudio, especialmente al recordar que hace apenas un año había sido protagonista de un impactante rescate cuando se encontraba postrado en una cama y con casi 270 kilos: “Bajaste más de lo que pesás. O sea, pasaste tu propia media”, le remarcaron, mientras él escuchaba visiblemente emocionado.

Foto: Captura (eltrece)

“Veo eso y parece una película, como que yo no soy ese que está ahí. No me reconozco. Es como si le hubiera pasado a otro”, cerró Fredes al ver las imágenes de su antigua vida. Además, desde la clínica anunciaron que el nuevo objetivo del joven es bajar alrededor de 10 kilos más.