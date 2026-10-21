Zoe Bogach volvió a captar la atención de sus seguidores en las redes sociales, esta vez por un retoque estético que decidió mostrar sin filtros. La exparticipante de Gran Hermano visitó a un reconocido cirujano para inyectarse ácido hialurónico en los labios y registró el paso a paso del procedimiento.

La influencer compartió el momento con sus seguidores y mostró cómo, a pesar de los nervios iniciales, finalmente se animó a realizarse el tratamiento. Cuando vio la jeringa, el miedo se apoderó de ella y su reacción no pasó inadvertida. Sin embargo, después de atravesar ese momento de tensión, Zoe se mostró conforme con el resultado del retoque y dejó ver su nueva imagen.

La intervención consistió en la aplicación de ácido hialurónico en los labios, un procedimiento estético al que recurren muchas personas para aportar volumen y definir su contorno. Aunque la joven decidió compartir la experiencia con naturalidad, las imágenes del momento previo a las inyecciones dejaron en evidencia que no estaba del todo tranquila. La presencia de la jeringa la hizo entrar en pánico, pero finalmente reunió coraje y permitió que el profesional realizara el tratamiento.

Foto: Captura de Instagram Stories (@zoebogach) Por: Fabiana Lopez

Una vez terminado el procedimiento, la reacción de Zoe fue diferente: la joven quedó contenta con el resultado y compartió con sus seguidores cómo lucían sus labios tras el retoque.

Foto: Captura de Instagram Stories (@zoebogach) Por: Fabiana Lopez

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YANINA LATORRE EXPUSO A ZOE BOGACH Y ELLA REDOBLÓ LA APUESTA: “A TU HIJA NO SE LA VE TAN LÚCIDA”

Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena por un explosivo cruce en X (ex Twitter), esta vez con Zoe Bogach, luego de opinar sobre un video que la exparticipante de Gran Hermano publicó para denunciar el accionar de distintos fandoms.

Todo comenzó cuando Zoe compartió un fuerte descargo en el que expresó su hartazgo por los ataques que, según aseguró, reciben tanto ella como las personas que la apoyan: “Voy a hacer este video, aunque la persona que me lo dijo, me dijo que no diga nada, que me quede súper tranquila. Pero no, estoy enojadísima“, comenzó diciendo.

Y profundizó: “Porque yo tengo un fandom que no ataca a nadie, que no se pelea con nadie, que no trata mal a nadie, que no denigra a nadie. Y cuando yo subo el link de mi grupo de WhatsApp o el link del grupo de mi fandom, el status de mi fandom y no estoy yo, o el link de mi grupo de Instagram donde yo puedo interactuar con la gente que me quiere, se une gente de otro fandom a tirar mier...“.

Foto: Captura de X @yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Luego, Zoe apuntó directamente contra otros grupos de seguidores: “Esto es lo que le pasó a, literalmente, la persona que más confío de las personas que me hacen el aguante. A ver si estos fandoms de Chip y Andrea, mi ex, relajan un poco y dejan un poquito de acosarme, por favor, se los pido“.

Foto: Captura de X (@Zoebogachabasto) Por: Fabiana Lopez

Y cerró con un pedido: “Acósenme si quieren a mí, pero la gente que me banca no tiene por qué merecerse eso. Ah, también el fandom de la otra chica. Métanse en lo suyo, apoyen a las personas que quieren apoyar. No, no, no... Sean más educados. Tengan más valores“.

Zoe Bogach rompió el silencio y reveló si entrará a Gran Hermano Generación Dorada (Foto de Instagram)

Tras viralizarse el video, Yanina Latorre compartió el posteo y lanzó una crítica sin filtro: “Nadie que la aconseje? El ‘fandom’ me destruye“, escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda, dejando en claro que no coincidía con la exposición pública que hizo Zoe sobre el tema.

Foto: Captura (eltrece)

Lejos de dejar pasar el comentario, Zoe recogió el guante y le contestó con un mensaje que rápidamente se viralizó en las redes: “Yani, ¿vos no serás una? Qué pesada. Yo aconsejaría a tu hija que en las fiestas electrónicas no se la ve tan lúcida“, disparó la influencer, invlucrando a Lola, la hija que Yanina tiene con Diego Latorre.

¡Tremendo!