Zoé Bogach compartió con sus seguidores una noticia muy especial: compró su propio departamento. La ex Gran Hermano publicó las primeras fotos de la propiedad y celebró que, a pesar de que todavía le faltan varias cosas, finalmente dejará de pagar alquiler.

“Congrats to meeeeee”, escribió junto a emojis de una casa y unas llaves. En las imágenes se la puede ver sonriente, posando dentro del departamento y sosteniendo las llaves de su nuevo hogar.

ZOÉ BOGACH MOSTRÓ SU DEPARTAMENTO ANTES DE MUDARSE

Lejos de esperar a tener todo listo, Zoé decidió mostrar el inmueble tal como se encuentra actualmente. Según contó, todavía deberá equiparlo y realizar algunos trabajos antes de terminar de instalarse.

“Sin heladera, sin sillón, sin mesa, sin TV, con las paredes sin pintar, pero feliz”, expresó con humor.

Zoé Bogach mostró su nuevo departamento: “Sin heladera y con las paredes sin pintar, pero feliz”. CRÉDITO: Instagram

En las fotos se alcanza a observar un ambiente amplio y luminoso, con grandes ventanales, balcón, pisos claros y mobiliario oscuro. Aunque todavía quedan detalles pendientes, la influencer dejó en claro que eso pasó a un segundo plano frente a la emoción de convertirse en propietaria.

Zoé Bogach mostró su nuevo departamento: “Sin heladera y con las paredes sin pintar, pero feliz”. CRÉDITO: Instagram

LA FELICIDAD DE ZOÉ BOGACH POR DEJAR DE PAGAR ALQUILER

La joven resumió el motivo de su entusiasmo con una contundente frase: “Porque una cosa sí tengo: casa propia y ya no tengo que pagar alquiler”.