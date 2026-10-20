Maru Botana rompió el silencio en medio de la polémica por su desempeño como jurado de MasterChef Celebrity. Después de que varias de sus degustaciones se volvieran virales y despertaran una catarata de comentarios en las redes sociales, la chef respondió a las críticas y explicó por qué suele probar pequeñas cantidades de los platos de los participantes.

Consultada en Sálvese Quien Pueda por los memes y videos que circulan sobre sus devoluciones en el programa conducido por Wanda Nara, Maru se mostró ajena a la controversia y aseguró que no está pendiente de lo que se dice sobre ella: “Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones”, respondió, sin darle demasiada importancia a los cuestionamientos.

Sin embargo, ante la insistencia sobre una escena que generó comentarios, en la que algunos usuarios señalaron que apenas había probado una hamburguesa, la cocinera fue contundente al explicar su manera de comer: “Yo como muy poquito, como un pajarito”.

Foto: Captura (América)

“Hace más de treinta años que cocino”, sostuvo la jurado, al defender su criterio gastronómico frente a los cuestionamientos del público. Y cerró, firme con su postura: “Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”.

Maru Botana: “Yo como muy poquito, como un pajarito”.

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LA FUERTE INTERNA EN MASTERCHEF CELEBRITY: NORA COLOSIMO REVELÓ QUIÉN GENERA BRONCA ENTRE LOS PARTICIPANTES

Una fuerte interna habría comenzado a tomar forma dentro de MasterChef Celebrity. Mientras los participantes se esfuerzan al máximo para cumplir con las consignas y conquistar al jurado (integrado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui), una particular actitud de la chef estaría generando cada vez más enojo entre quienes compiten en el reality de Telefe.

La encargada de revelar detalles de lo que ocurre puertas adentro fue Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, conductora del ciclo, quien habló sin filtros sobre la situación en LAM.

Consultada sobre qué opinaba de Maru, Nora fue contundente al contar lo que habría observado en el programa: “La gente está muy enojada ahí adentro. Los compañeros, los participantes, están muy enojados”, confesó.

Foto: Captura (América)

Ante la pregunta de si el enojo era específicamente con ella, Colosimo explicó el motivo: “Porque ellos se rompen todo por cocinar. Vos pensá que lo dejan todo, de verdad”.

Nora Colosimo: “La gente está muy enojada ahí adentro. Los compañeros, los participantes, están muy enojados”.

El principal cuestionamiento tendría que ver con que Maru no prueba los platos de la manera esperada por los participantes. Según explicó Nora, la jurado suele observar las preparaciones y hacer la devolución sin comerlas de manera completa: “Es que no come, no lo prueba”, cerró Colosimo, en referencia a la particular forma en la que la jurado evalúa algunas preparaciones.