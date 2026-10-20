Sahara Ray, la modelo australiana de 34 años, falleció en un hospital de Los Ángeles, donde permanecía internada después de sufrir una presunta sobredosis de fentanilo.

La noticia fue confirmada por su entorno familiar, que aseguró que Sahara murió acompañada por sus seres queridos. Su fallecimiento generó una profunda tristeza entre sus seguidores, especialmente porque había sido madre de una nena llamada Snow a comienzos de este año.

Según informó Daily Mail, a partir del testimonio de una fuente cercana, la modelo sufrió una sobredosis de opioides durante la noche del 16 de octubre y fue trasladada de urgencia a un centro médico. Allí recibió asistencia respiratoria, pero su cuadro era extremadamente delicado.

SALE A LA LUZ LA CAUSA DE LA MUERTE DE SAHARA RAY

De acuerdo con esa versión, su familia tomó la dolorosa decisión de retirarle el soporte vital el domingo por la tarde. Hasta el momento, no se determinó públicamente si la presunta sobredosis fue accidental o intencional.

Sahara Ray. Foto: Instagram sahara_ray

EL DOLOR DE LA FAMILIA DE SAHARA RAY TRAS SU MUERTE

La madre de la modelo, Gretchen Bach, expresó su tristeza y recordó a su hija como una mujer apasionada por su familia y sus proyectos personales.

“Sahara era una joven increíblemente apasionada y amable que amaba a su familia, la moda, a su hija Snow y el surf”, manifestó en declaraciones al Daily Mail.

Además, agradeció las muestras de afecto que comenzaron a llegar desde distintas partes del mundo tras conocerse la noticia.

Sahara había dado a luz a su hija Snow Ray Dow en enero de 2026 y, meses después, compartió públicamente las primeras imágenes de la pequeña.

Sahara Ray. Fotos: Instagram sahara_ray

Su última publicación en Instagram, realizada en julio, estuvo dedicada precisamente a la nena. “Todo mi corazón, bebé Snow”, escribió junto a una serie de fotografías familiares.

QUIÉN ERA SAHARA RAY, LA MODELO QUE FUE NOVIA DE JUSTIN BIEBER

Hija del reconocido surfista australiano Tony Ray, Sahara comenzó a construir su carrera en el mundo de la moda y en 2014 lanzó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim.

Su popularidad creció considerablemente en 2016, cuando mantuvo una relación sentimental con Justin Bieber, que la convirtió en una figura conocida internacionalmente. Sin embargo, detrás de su carrera profesional, la modelo atravesó momentos muy difíciles relacionados con su salud.

En diciembre de 2021, reconoció públicamente que estaba luchando contra las adicciones y decidió ingresar a un centro de rehabilitación en Malibú, donde realizó un tratamiento de 30 días por problemas vinculados con el consumo de drogas y alcohol.

Años después, en mayo de 2024, reveló que había recibido un diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema nervioso periférico.

Según relató, sus problemas de salud aparecieron después de haber sido atropellada por un conductor alcoholizado que circulaba a gran velocidad.

La modelo contó que llegó a sufrir parálisis en parte de sus piernas y que necesitó utilizar una silla de ruedas y un andador para desplazarse. Con el paso del tiempo logró recuperar parte de su movilidad y retomó sus actividades profesionales.