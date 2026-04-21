l segundo fin de semana de Justin Bieber en Coachella terminó con uno de los momentos más comentados y emotivos de toda la edición. Luego de las críticas que había recibido por su primer show, señalado por algunos asistentes como austero y sin grandes sorpresas, el canadiense logró revertir la imagen con una escena que rápidamente explotó en redes sociales.

En plena presentación, el artista decidió revivir uno de los rituales más recordados de sus primeros años de fama: el de One Less Lonely Girl, canción con la que solía invitar a una fan al escenario, regalarle flores y cantarle cara a cara.

Sin embargo, esta vez no eligió a una seguidora cualquiera. La sorpresa fue total cuando la convocada resultó ser Billie Eilish, una de las figuras más influyentes de la nueva generación musical y reconocida admiradora de Bieber desde la adolescencia.

BILLIE EILISH NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS

Cuando sonaron los últimos acordes del tema, Billie Eilish subió desde el público, se sentó en una silla ubicada en el centro del escenario y dejó que Justin le cantara de frente, recreando la clásica escena que marcó a miles de fans durante la era teen del cantante.

La reacción fue inmediata y genuina. La artista se mostró completamente conmovida, rompió en llanto, se dejó caer al piso por la emoción y luego regresó corriendo hacia el público todavía impactada por lo vivido.

Crédito: X

El momento fue filmado desde distintos ángulos y en cuestión de minutos se volvió viral en plataformas como TikTok, X e Instagram.

HAILEY BIEBER TAMBIÉN FUE CLAVE EN EL MOMENTO VIRAL

Como si la escena no alcanzara por sí sola, luego comenzó a circular otro video donde se observa a Hailey Bieber, esposa del cantante, alentando a Billie para que subiera al escenario.

Ese detalle alimentó entre los fans la teoría de que fue Hailey quien ayudó a concretar el encuentro entre dos artistas que mantienen una admiración mutua desde hace años.