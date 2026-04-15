Justin Bieber se robó todas las miradas en el primer fin de semana de Coachella y no solo hizo vibrar el desierto californiano: también rompió internet y pulverizó los números de Spotify.

El fenómeno fue tan grande que los streams de sus temas subieron más de un 250% a nivel global, con un pico impresionante el sábado a la noche, justo después de su show.

Un setlist nostálgico que pegó directo al corazón

El canadiense apostó fuerte a la nostalgia y el público respondió con locura. Temas como “Favorite Girl” (que sonó en vivo por primera vez en más de 10 años) crecieron un 310% en reproducciones, mientras que “Never Say Never” trepó un 320%.

Pero la fiebre Bieber no terminó ahí: después del show, los temas del setlist explotaron en las plataformas. “I DO” lideró la lista con un salto del 435%, seguido por “ALL I CAN TAKE” (+320%), “WALKING AWAY” (+310%), “I THINK YOU’RE SPECIAL” junto a Tems (+280%), y “DEVOTION” con Dijon (+240%).

Foto: @haileybieber

Los clásicos tampoco se quedaron atrás: “That Should Be Me” subió un 180%, “Baby” un 170%, “All That Matters” un 140%, “YUKON” un 115% y “DAISIES” un 80%.

Los hits de siempre, más vigentes que nunca

El efecto Bieberchella también se sintió en los temas que marcaron una generación. “U Smile” se disparó un 600%, “One Love” un 550% y “As Long As You Love Me” un 340%.

El paso de Justin Bieber por Coachella no solo fue uno de los momentos más comentados del festival, sino que también dejó en claro que su música sigue tan vigente como siempre y que el furor por sus canciones no tiene techo.